ERROR自嘲妖台劣質藝人：負面新聞好快過但我哋好快又有新｜專訪

ERROR至今佢未齊人排過《野舞士》，但肥仔指舞步簡單，用10分鐘已可掌握。（葉志明攝）

ERROR新歌《野舞士》向80年代經典《跳舞街》致敬，MV搵嚟陳慧嫻客串演出，但引來黑粉留言，用詞刻薄，陳慧嫻大動肝火回復網民，為此，保錡認為這就是明星與諧星之分，前者想做什麼都可以，而後者做什麼都沒有意思，ERROR感謝前輩的同時，亦怕會影響對方，193補充說：「佢唔需要幫我哋講好說話，因為喺佢page留言都係佢粉絲，佢有機會得失呢位粉絲，但都幫我哋講說話，呢個都係我哋一直想做嘅嘢。」

Dee哥篤信命理，聽從算命大師所講「無剩錢」。（葉志明攝）

訪問中，ERROR自稱為「妖台四妖」，身為網癮少年193與保錡甚至連黑粉用咩icon都記得，問到會唔會開小號還擊，193笑言：「正評好快覆晒，負評有排覆，我哋話晒都係妖台劣質藝人。」 面對兄弟自封為劣質藝人、失德藝人、垃圾藝人，身為清泉嘅Dee只能自封為「普通藝人」，並解釋：「普通係好難維持。」193十分認同，更自嘲：「負面新聞好快過，但我哋好快又有新。」

由Viu TV「四苦」變成「妖台四妖」，193自封為「失德藝人」，想同保錡爭第一。（葉志明攝）

保錡原來曾為Dee分析過，到底會有什麼負面新聞能發生在他身上，結果超爆笑：「佢有問過師傅自己係適合男仔定女仔，師傅同佢講『你一定係鍾意女仔』，但好明顯係呃佢。」訪問當日因頭痛而一直無咩點出聲嘅Dee，解釋是因為該算命師傅有留意ERROR嘅新聞，所以才會突然有「 睇過你條命，你唔會鍾意男人」嘅定論，令他自己聽完都有一絲的懷疑。

ERROR搵陳慧嫻客串MV女主角，有網友留言「垃圾」，陳慧嫻親自回覆網友，ERROR為此十分感激，但亦擔心會影響對方。

下月將舉行而《ERROR “WHAT'S GOING WRONG??》演唱會，Dee自爆曾提議以「Wrong Choice（旺財）」為名但遭無視，他決定留待自己solo時再用。 ERROR過去兩個演唱會均圍繞對與錯，所以最後決定繼續錯，肥仔加以解釋：「其實個名係唔關事，都係想呃人入場睇。」保錡更歡迎大家入場捉錯處。為了多元化，193預告今次演唱會有不少小組形式演出，簡稱「任砌plan」，而這個小組形式，亦是ERROR嘅第一次。

Dee將在演唱會中有演講部分，他希望控制好時間。（葉志明攝）

談及Wrong，肥仔認為自己最錯係迫大家跳舞，最終令自己受傷； 193入行至今最錯係拍《ERROR大冒險》，事關當初有有MIRROR成員做嘉賓，至今仍被粉鏡「追數」餘下嘅鏡仔嘉賓何時出現；保錡認為最錯是強迫自己努力；而Dee認為最錯係太物慾、亂買嘢，最好笑係算命師傅曾指他不能有積蓄。

Hair ：Man Chan @CHIC Private I salon、Harris Lai @CHIC Private I salon

Makeup； Cori Wong @Annie G. Chan Makeup Centre、Giann Cheung @Annie G. Chan Makeup Centre

Wardrobe：Y-3, D-mop, Both Paris, Midnight Factory

Stylist： Lok Fong, Stephanie Choy

Styling ：Assistant: Hoi

場地：Partyholic @minipartyofficial