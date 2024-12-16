20歲小鮮肉拍TVB Plus旅遊節目　幕前初露勁尷尬：估唔到要赤膊

TVB Plus全新另類旅遊節目《獨嘉登機指南》今晚（16日）播出一集，人稱「嘉姐」謝茜嘉帶住2022年獲金像獎「最佳男配角」的馮皓揚（羊羊）踏足日本，今趟目的地是被選為全球最清潔的東京羽田機場。

嘉姐同羊羊去咗日本羽田機場參觀。

羊羊第二次去日本，勁興奮。

年僅20歲的羊羊表示今趟是第二次踏足日本，他表現非常興奮，但意想不到的事緊接出現。原來節目一開始羊羊被安排出浴，為浸溫泉作準備，他略帶怕羞說：「有啲唔好意思，估唔到拍個旅遊節目都要赤膊。無練好所以大家唔使期望，無嘢睇。」

羊羊為嘉姐獻出幕前全祼兼第一次浸溫泉。

羊羊話冇練大隻，估唔到拍旅遊節目要赤膊。

羊羊為嘉姐獻出幕前全祼兼第一次浸溫泉。

羽田機場溫泉全日開放,可欣賞日出日落及眺望富士山。

除了可以浸住溫泉看到飛機升降及日出外，還可以眺望富士山，是旅客必到打卡位。機場內更設有隱世神社，羊羊祈願寫下人生第一張繪馬，祝願「世界和平」，羊羊先後為嘉姐奉獻出兩個「第一次」。二人又會吃人氣飯糰、試瞓膠囊酒店，資訊量極其豐富。

機場內更設有隱世神社。

羊羊寫下人生第一張繪馬,祝願世界和平。

機場內更設有隱世神社。

明晚（17 日）繼續羽田機場之旅，第一餐嘉姐帶羊羊品嚐百年老店的 5 厘米闊烏冬，該款烏冬連續三屆贏得「烏龍麵天下第一決定戰」冠軍。連見慣大場面的嘉姐，食完之後都猛讚：「不得了。」羽田除了是國際機場，亦是日本內陸機場。由機場到東京只需 20 分鐘，令羽田成為本地貨集散地，造就 T1 客運站成為手信商場，可以買到日本 1,700 多個區的特產，不少更是羽田限定。

二人品嚐屢次奪獎的 5 厘米闊烏冬。

二人品嚐屢次奪獎的 5 厘米闊烏冬。

嘉姐同羊羊買完手信，轉眼便乘內陸機到達中部國際機場，二人為隆重其事，在抵步後舉行一個交換手信儀式，想不到羊羊就出事。話說他預備了羽田機場限定的年輪蛋糕，嘉姐見到已即時變臉，反問：「你送一個年輪蛋糕畀『長者』呀！你知唔知年輪係點形成？你而家即係諷刺緊我，我打開之後如果好多個圈，即係暗示緊(我老)？」嚇到羊羊猛兜話：「唔係㗎，我望過個樣係唔會，同埋重點唔係度，蘋果味加蜂蜜味，所以啱你 honey。」聽到羊羊交足戲兼賣口乖，嘉姐即時開心番。

嘉姐被羊羊送的年輪蛋糕激嬲。