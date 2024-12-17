中年好聲音3｜黃博起底讀書曾被欺凌　曾為迪士尼動畫唱主題曲

《中年好聲音3》日前（16/12）播出一集為淘汰賽，其中黃博就以一首《我歌故我在》演釋何為「高音甜中音準低音勁」成功奪得五燈直接晉級。布志綸給予評語時，更直接說：「有時唱歌除咗技巧，都要講天賦。」而肥媽就指她唱得十分好，說：「佢唱歌令我覺得好舒服，佢好靚呀，你知唔知？」

黃博唱得好好聽。（《中年好聲音3》截圖）

張佳添好淘醉。（《中年好聲音3》截圖）

黃博曾表示對自己外表冇自信。（《中年好聲音3》截圖）

黃博被喻為「大魔王」

連一向出名嚴格的張添佳都說：「我未聽過有人翻唱呢首歌係成功嘅，亦冇見過有人敢用呢首歌參加比賽。你唔止唱得成功，你係唱得好好聽，係可以發揮到更深層次。」周國豐更以「大魔王」來形容她。

黃博獲五燈直接晉級。（《中年好聲音3》截圖）

黃博獲五燈直接晉級。（《中年好聲音3》截圖）

肥媽讚黃博好靚。（《中年好聲音3》截圖）

肥媽讚黃博好靚。（《中年好聲音3》截圖）

黃博的身世

據上一次演出，黃博今年為36歲，任職專題主編，亦曾擔任電影幕後配唱工作，而她也曾表示自己擅長唱英文歌。主持車婉婉曾透露黃博對自己外表欠缺自信，所以只敢擔任幕後工作。「人生36年來做過好多好勁嘅企業，為嘅就係可以在她喜歡的表演行業入面。」海選面試時，黃博唱了《Ain’t No Sunshine》後也曾被認定是「唱得之人」。

英皇電影《那件瘋狂的小事叫愛情》插曲《love is a crazy little thing》演唱。（截圖）

曾幫迪士尼動畫配唱！

她接受《香港01》訪問時，透露：「自己幫過迪士尼動畫劇集《Elena》主題曲及公主Elena配唱（Disney+ 選擇普通話版本可以聽到），英皇電影《那件瘋狂的小事叫愛情》插曲《love is a crazy little thing》演唱，騰訊微劇《囧西遊》插曲《還沒來得及》演唱同埋 央視綜藝《喜樂街》第二季片尾曲《快樂有你》作詞及演唱。」

迪士尼動畫劇集《Elena 》主題曲及公主Elena配唱。（截圖）

黃博。（《中年好聲音3》截圖）

因外表被批評：班上同學都會笑我肥

黃博接受《香港01》訪問時，就談到參加《中3》的原因，及多年來的辛酸。她說：「之前兩季中，我聽到了很多好聽的歌同聲音，希望自己都去試一試，看自己的聲音是否可以打動大家，就算入唔到圍都唔緊要。朋友、屋企人都有鼓勵我行出呢一步。」

她續說，以的確遇到很多因外表而批評她的聲音，她回答：「細個就比較肥嘅，首先係唔好買衫，又唔係好鍾意行街、打扮自己，覺得冇乜嘢係為自己設計嘅，覺得自己只配着好少款式嘅衫，然後班上同學都會笑我肥，好難聽嘅花名都有過，慢慢就比較多選擇遮曬自己、或者深色嘅衫，自己都縮埋咁樣。」

黃博上一次演出獲4燈。（《中年好聲音3》截圖）

極難聽的花名：肢端肥大症

問到「難聽的花名」指的是什麼，她也回答：「肥妹，胖妹都算非常之親切嘅，比較難聽嘅一個係，曾經生物堂，我哋學一種病症叫『肢端肥大症』，然後有啲男同學會叫我肢端咁樣。」

靠唱歌重拾自信

所幸，黃博沒有因而放棄自己，反而憑唱歌重拾自信。她說：「當我發現自己唱歌時，身邊人看我的眼光是不同的，會發光，大家唔再用外形判斷我，給予我毫無保留嘅讚賞。曾經有人話，聽到我的歌聲會感動到喊，就會覺得好滿足，非常喜歡那種感受有共鳴共振的感受。」

黃博曾擔任電影幕後配唱工作。（《中年好聲音3》截圖）

黃博於2013年碩士畢業。（受訪者提供）

參加內地綜藝被批評外表

黃博也分享，其實《中3》並不是她第一個參與的綜藝節目。讀書時期她曾參加中國傳媒大學歌唱比賽並得到亞軍，之後2011年就去了參加湖南衛視的《快樂女聲》。遺憾的是，她止步10強。她說：「比賽時候，聽到了一些業內人士的評價，覺得我『造型不好』、『豁不出去』、『身材不好』、『不夠放得開』、『整個package不好』等等，令自己對幕前工作失去了信心。之後，在研究生時期，就去中央電視台幕後實習，參與過一些大型的晚會和綜藝節目，比如《夢想合唱團》、《開學第一課》等，當時主要是對接音樂、樂隊、歌手相關的工作。」

除了《快樂女聲》，黃博也參加過《嗨唱起來》節目。（截圖）

就正如主持車婉婉也說：「我記得你講過對自己外表冇乜信心，但係我哋係《中年好聲音》，唔係《中年好外表》。」幸運之神讓她遇到了《中年好聲音3》，一個只比拚歌聲的節目。

主持車婉婉也說道：「我記得你講過對自己外表冇乜信心，但係我哋係《中年好聲音》，唔係《中年好外表》。」（《中年好聲音3》截圖）

幕後工作

畢業之後，她曾短暫地於澳門的一間電視台做記者，之後就回到央視擔任幕後工作，例如有《喜樂街》、《謝天謝地你來啦》、《加油向未來》等等的綜藝節目，幾年後她就前往英國留學。

除了《快樂女聲》，黃博也參加過《嗨唱起來》節目。（截圖）

黃博獲副校長頒傑出獎學金。（受訪者提供）

英國留學：喺我嘅同學中間，我都算係瘦嘅

後來黃博去了英國Newcastle University修讀Master of Science in Innovation, Creativity, Entrepreneurship。大概是由於風氣不同，黃博的外表也沒有再被批評。她說：「講真我喺英國的時候，反而沒有外表焦慮，喺我嘅同學中間，我都算係瘦嘅。我的一些歐美同學，身材可能更加豐滿，但是佢哋真係好自信，去着任何佢哋想着嘅款式嘅衫，令我覺得她們的身材才是合理嘅，瘦嘅反而唔啱。所以是有受到一些積極的影響。但回到內地或者比較東方的環境下，就是另外一回事。 」

黃博以謝安琪的作品《我歌故我在》出戰。（《中年好聲音3》截圖）

靠幕後工作應付生活開支

眾所周知，在成為歌星前收入都是不穩定而微薄的。黃博說：「因為在大城市生活，房租是比較大的開支，所以自己都不敢停低唔做嘢。歌手相關的工作基本都是幕後的配唱，非常唔定期，而且沒辦法靠此維生，基本都是靠幕後工作維持。 幕後的工作可以維持基本的生活開支，但並不算非常寬裕。雖然英國留學有申請到獎學金，但其他開支基本是自己工作幾年的積蓄，然後屋企人都會在困難的時候支持我。」