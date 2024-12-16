伍仲衡唔戴耳機惹參賽者怒轟　否認要人供奉：聽歌靠耳仔唔係耳機

伍仲衡近日被《中年好聲音》「炒魷」，失去評判一職，有指是因為他簽了《校園好聲音-唱響中國》大學生歌唱比賽冠軍洪心怡，事件鬧得沸沸揚揚。其後《中年好聲音3》海選參賽者李玥穎，在社交平台向當時她參加比賽的其中一位評審發炮，雖然未有指名道姓，但因為她寫了是「被炒之人」，就令人聯想她指的是伍仲衡。她說：「見到新聞有人被炒，心𥚃百般知味，好似天氣一樣，有點涼。」

《中年好聲音》系列前評審伍仲衡，近日是非多多。

《中年好聲音3》海選參賽者李玥穎，近日向「被炒之人」發炮，坦認心涼。（IG@connie.cclifestyle）

此人說：「今次新聞人物，係我唱完唒成隻歌先戴headphone，仍在台上嘅我，忍唔住自己嘅面部表情，「西」咗一下面。喂你冇認真聽，你都扮下野吖，咁大個人，唔係輸贏嘅問題，而係互相尊重。肥媽的確係呢個節目嘅中軸，不時過嚟後台比鼓勵參賽者，親民、冇架子，好過其他人真係當正自己係要比人供奉，對D 參賽者理所當然，完咗錄影之後，一直不是味兒。

李玥穎全文。（Threads@connie.cclifestyle）

李玥穎指肥媽很親民，她才是節目中軸，不似「其他人」。（IG@connie.cclifestyle）

伍仲衡昨日（15日）現身陳志雲的網上節目直播，陳志雲指雖然參賽者冇開名，但他都覺得是講緊伍仲衡，問對方有何回應，伍仲衡就說：「我聽歌靠耳仔，唔係靠headphone！」他說有時見到鏡頭影住自己，扮吓嘢，覺得幾型先戴Headphone，又表示：「（參賽者）好近個台，我哋評審，就喺鏡頭後少少，佢已經喺度唱緊，二廠有幾大？唔使帶headphone都聽到。我哋做監製，我唔覺得我要靠headphones先至覺得佢唱得好唔好，佢唱得唔好，我唔會戴咗headphone就覺得好好，無可能。」

伍仲衡更笑謂，戴headphone有可能是想塞住耳仔，聽不到外界聲音，「舒服晒」，甚至是聽第二啲歌扮聽緊。

伍仲衡疑被指人哋唱完歌先戴耳機，他在陳志雲節目上回應。