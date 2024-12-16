69歲「不老女神」遇上師奶殺手陶大宇　Catwalk艷光不遜70後花旦

米雪是公認的「美魔女」，年前被日本傳媒封為「香港宮崎美子」，揚威海外。快將步入70歲的米雪仍充滿活力，日前與幾位前無綫（TVB）小生陶大宇、郭政鴻、駱達華，以及洪欣和張文慈現身內地一個集團晚宴，他們貪玩即興行catwalk，望上去完全零違和感，獲網民激讚：「不老女神」。

米雪同郭可盈合照。（小紅書圖片）

米雪被讚係「不老女神」。（小紅書圖片）

洪欣在抖音發放一段約半分鐘短片，見米雪、洪欣和張文慈均穿上華麗晚裝，米雪企正中間跳住舞出場，是三人之中最纖瘦、動作最驕美。之後三位男士從後趕上「攝位」而出，最後擺完一個靚甫士，即忍不住狂笑，陶大宇和洪欣更不小心面貼面相撞在一起。洪欣寫道：「朋友組隊，讓快樂加倍100 #米雪 #歡聚一堂 #團聚時刻 #聚會就該這麼玩 #歡聚一堂其樂融融」。

米雪身材唔輸兩位五十路靚女。（小紅書圖片）

六人年齡加埋3百幾歲。（小紅書圖片）

一齊跳住舞行catwalk。（小紅書圖片）

擺返個甫士先。（小紅書圖片）

六人的年齡更成為網民談論話題，當中以亞視出身的張文慈年紀最細，71年出生53歲；而洪欣就大她一年54歲。而三位男士以陶大宇年紀最大61歲，郭政鴻和駱達華同是60歲，加埋69歲的米雪共有357歲。網民讚眾人保養得宜，尤其是米雪：「米雪保養真的好，70多歲了吧，我都要叫她阿姨了，她還這麼年輕」、「米雪多大了，竟然這麼年輕，比我40歲的看着都年輕」、「中間的是米雪嗎？居然手臂上有肌肉」、「米雪那麼多年都沒變，總讓我有今夕何年的疑問」、「我們陶大宇先生確實有魅力，師奶殺手，女人緣不錯啊」。

洪欣同陶大宇撞埋一齊。（小紅書圖片）

洪欣都keep得好好。（小紅書圖片）

網民激讚米雪keep得好。（小紅書圖片）

陶大宇都好有魅力。（小紅書圖片）

米雪fit爆做運動：