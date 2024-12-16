陳志雲指洪心怡恐再難亮相TVB　伍仲衡：唔簽TVB都預冇咗呢個曝光

伍仲衡近日被飛出《中年好聲音》評判一職，有指是因為他與TVB「搶人才」，簽了他們心儀的《校園好聲音-唱響中國》大學生歌唱比賽冠軍洪心怡，觸動高層神經。而伍仲衡昨日（15日）偕洪心怡現身陳志雲的網上節目直播，還原雙方與洪心怡傾合約的時間線，被問現時與TVB有條刺、會否想想如何與TVB修補關係，他堅稱冇當對方敵人，問：「條刺喺我度？」不過陳志雲就說：「人哋當你係敵人呀嘛！」



伍仲衡現身陳志雲的網上節目直播。（YouTube@志雲頻道 stephenchannel）

伍仲衡指自己睇《校園好聲音-唱響中國》大學生歌唱比賽時，見到洪心怡已覺得：「簽得呀呢個！」很快便約對方試音、開直播，覺得自當年見到王菀之後已很多年未見過一個這麼合拍的新人，歌路與自己做歌風格好夾，但當年自己經驗不足，未夠班簽藝人，現在與太太拍住上，很希望簽藝人，曾怕錯過了洪心怡可能要70歲先再遇到另一個有興趣的潛質新星。伍仲衡指自己有常識，不會無啦啦激嬲TVB，最初是想跟對方尋求合作，一齊培育洪心怡，自己負責做歌、TVB負責做經理人，他說：「我透過太太，不如你同TVB傾吓我哋可唔可以合作，我老婆約埋TVB，九月頭有一日係傾過，傾偈之後結論就係再傾，咁我哋咪諗住再傾，但係再傾都有個困難，已經傾唔到，佢哋冇feedback畀我哋，我哋好想同佢合作。」

伍仲衡第一次聽到洪心怡唱歌，已大讚：「簽得呀呢個！有樣，靚女，把聲有辨識度！」（TVB）

伍仲衡說：「我同洪心怡有聯絡， TVB冇keep畀feedback我哋，但係佢send咗合約俾洪心怡。」他指當時節目已過了兩個月，覺得TVB如有興趣，應一早提出與洪心怡簽約，而伍仲衡坦言自己知道TVB畀合約洪心怡，內心沉了一沉，不過洪是成年人，他不能干預對方決定，「佢個名改得好好，叫心怡，我都好心儀呢一個歌手。你問我有冇擔心， Honestly，我有。（陳：有冇唔開心？）唔開心就冇，因為我好隨緣，但係我有擔心過， 因為我哋合作唔到，TVB有佢哋方針，點樣捧一個人，我有擔心。」直至有日洪心怡不再簽約TVB，雙方才正式傾簽約。

伍仲衡指自己透過太太主動聯絡TVB傾合作捧洪心怡，他負責音樂、TVB負責經理人合約，傾過一次之後TVB話「再傾」卻冇回音，然而之後洪心怡就突然收到TVB合約。（YouTube@志雲頻道 stephenchannel）

伍仲衡又問：「其實我好主動，佢唔理我哋，我好主動聯絡，得唔到回覆唔通我搲爛塊面走上去敲門？」（YouTube@志雲頻道 stephenchannel）

陳志雲續問，會否擔心TVB唔鍾意，伍仲衡透露太太有提醒過，最壞情況是他不會再出現在《中年好聲音》，然而他認為：「我係一個音樂人，如果我係演員、我係做綜藝嘅，我係由頭到尾，Zero，由TVB帶出嚟嘅，咁我梗係唔會咁樣做，因為呢個cost好大，但係我本身主要嘅工作去做音樂，我上TVB綜藝只係呢幾年叫做行前咗少少，人哋問我職業係咩，我唔會講我係一個演員，唔會講我係一個綜藝，我係一個音樂人，我係做幕後作曲監製，呢個先係我first priority，如果你畀我揀，我都會揀簽心怡。」被問有否想過，心怡不能再亮相TVB，伍仲衡卻說：「我諗當心怡決定同TVB唔簽嘅時候，無論佢簽邊間，我諗佢自己唔簽TVB，都應該喺TVB曝光嘅機會都冇乜。TVB想簽你，你話唔簽，你係咪預咗冇咗TVB呢？」

被問會否擔心以後洪心怡難再亮相TVB，伍仲衡就認為，當洪心怡不簽約TVB的時候，都已預料到最終無論簽邊間，都會失去TVB這個曝光平台。（資料圖片）

陳志雲再問他有沒有想過如何修補與TVB的關係，伍仲衡反問：「吓？你呢個問題咁難答嘅？我而家同TVB冇嘢喎。（陳：唔係嘅，真係有條刺嘅。）條刺喺我度？（陳：條刺喺佢度，你都可能有條刺，但係你比較寬宏大量、比較開心，點樣可以掹返條刺出嚟？）不如你畀啲advice我。」他又說：「其實我好主動，佢唔理我哋，我好主動聯絡，得唔到回覆唔通我搲爛塊面走上去敲門？」陳志雲表示，自己作為第三者，覺得從TVB聲明去睇都感覺到幾大條刺，勸他「多個朋友好過多個敵人」，伍仲衡回應：「我冇乜敵人。（人哋當你係敵人呀嘛）我控制唔到喎大師。」

被問現時與TVB有條刺，要如何修補，伍仲衡說：「條刺喺我度？」（YouTube@志雲頻道 stephenchannel）