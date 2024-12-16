洪嘉豪《黑玻璃》成YouTube熱門影片榜首：上年係MC，我都係跟佢

洪嘉豪嘅《黑玻璃》成YouTube熱門音樂影片第一位，他表示想下次去意大利自肥。（梁碧玲攝）

YouTube 今日公布 「2024 年度十大」，洪嘉豪嘅《黑玻璃》成熱門音樂影片第一位，師妹Kir T嘅《至少做一件離譜的事》得第7位。能夠力壓姜濤、張天賦、張敬軒登上榜首，Kaho接受訪問時表示自己唔會覺得係壓力，並謂：「可能今年大家嘅歡喜程度係《黑玻璃》呢隻歌，以我所知MC上年以《世一》登榜，我都係跟住佢，依家讓一讓畀我，坦白講今年樂壇幾多歌，慶幸自己都有一隻，因為我覺得遇到好歌都需要運氣，所以繼續努力。」

古巨基老婆主理嘅YT頻道「ChillGOOD TV」亦有獲獎，古巨基代老婆致謝詞。 （梁碧玲攝）

古太只係負責影相。（梁碧玲攝）

Kaho對《黑玻璃》信心十足，亦希望在頒獎禮上獲得好成績，問到準備好戰衣未，他反問師妹戰衣如何，Kiri 預告會有頭盔，但仍在構思如何展現。提議Kaho可與Jeffrey 兄弟裝出席，他即謂：「我哋個角色已經兄弟以上。有時我覺得佢喺MV有啲吝嗇，佢手臂大大隻應該拎出嚟嘛。」Kaho表示有留意網民認為二人為討論度而做歌，他否認之餘亦認為題材如今十分正常，又話希望下年可挑戰拍劇或電影。

Kiri T獲師兄「溫提」有好成績就要有大利是。（梁碧玲攝）

而提到早前再做「黑司機」，Kaho 指今次衰「懶醒」，他更有一刻以為車頭報銷。「好在無事，但呢架車都陪咗我好耐，佢都傷痕累累，所以最近買咗一年牌費畀佢，暫時未有換車諗法，因為未有錢。」