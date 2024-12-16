洪心怡唔簽TVB因為炎明熹被雪?認自由度行先：有啲人簽完冇乜工作

《校園好聲音-唱響中國》大學生歌唱比賽冠軍洪心怡，早前拒絕了TVB的合約，並簽約成為伍仲衡旗下首位歌手，有指因而成為伍仲衡被飛出《中年好聲音3》的導火線。昨日（15日）伍仲衡與洪心怡一同現身陳志雲主持的網台直播，洪心怡在節目後段亮相，剖白自己不簽約TVB的原因。



洪心怡透露自己在中大讀音樂，原本想做音樂老師，之後又不想做老師，有想過經營自媒體等等，陳志雲說TVB是一個很大的平台，會帶給她很多曝光和機會，問為何不簽約TVB，她遲疑一會說：「因為……我第一樣嘢首先就係諗緊我到底要唔要入娛樂圈，入娛樂圈同唔入娛樂圈，我邊樣會開心少少。我覺得我生活一定要開心，咁點樣要開心，就係比較自由少少。」伍仲衡問到是不是怕入娛樂圈不開心，她答是，又會怕娛樂圈複雜。

洪心怡被問起為何不簽約TVB，她說自己最大考慮為自由度，又說：「對比曝光，我都係重視我嘅生活品質多啲。」（YouTube@志雲頻道 stephenchannel）

她續說：「第二就係音樂方面，我就諗，入到去我想拍劇、做綜藝定係唱歌呢？一開始我貪玩，乜都想，但之後我諗真啲，就覺得我最鍾意係唱歌，我想入到去係可以專心唱歌，唔係唔可以做其他嘢，但因為我入咗TVB，上咗佢哋電視，了解過TVB音樂部份、YouTube channel，我就覺得有啲人可能簽完之後都係冇乜工作，雖然佢選秀出嚟，但係又唔係好畀資源佢，我唔知自己會紅定唔紅，但係如果唔紅嘅話，我就擺咗喺度，我驚呢個風險。」她怕自己萬一不成功，但有合約在身，簽完「擺喺度」，自由亦會失去了。陳志雲問她曾否跟TVB表達這個想法，她說：「提出效用唔係好大，咁大間公司，唔係我講乜佢就會聽乜。」而當陳志雲指，TVB對其決定不高興也是很自然的事，但她亦會少了個曝光平台，她直言：「對比曝光，我都係重視我嘅生活品質多啲。」

洪心怡希望自己加盟一間公司，可以專心唱歌，又坦言：「我就覺得有啲人可能簽完之後都係冇乜工作，雖然佢選秀出嚟，但係又唔係好畀資源佢，我唔知自己會紅定唔紅。」（TVB）

伍仲衡自豪說：「依家一出到嚟全香港都識你。」洪心怡還稚嫩地問：「係唔係算全香港？我都唔知點解。」（YouTube@志雲頻道 stephenchannel）

洪心怡坦言自己內心經過好大掙扎，幾個月來感覺受折磨，自己有上網搵資料，看了一些新聞、數據，亦有「Google」伍仲衡，但始終冇親身經歷，不是太清楚。陳志雲坦言她的路或者會難行了，洪心怡就覺得暫時未有這個感覺，不太清楚。之後洪心怡透露自己的偶像是炎明熹，陳志雲就講起對方近日的雪藏事件，問：「會唔會戥炎唔熹好唔抵？」她表示不評論，陳志雲就說，自己在早前的節目都有曾經提出過，洪心怡不簽約TVB，會否就是因為受炎明熹近日的新聞影響呢？洪心怡就說：「我覺得唔係佢呢個case，呢個case我上網望到新聞都有好多，咁都會係我其中一個考慮嘅。」

陳志雲問，洪心怡是否因為看了偶像炎明熹被雪的新聞，怕日後不續約會被雪，她回答：「我覺得唔係佢呢個case，呢個case我上網望到新聞都有好多，咁都會係我其中一個考慮嘅。」（YouTube@志雲頻道 stephenchannel）

炎明熹日前獲「解凍」，相隔多月再出席TVB宣傳活動，但就被禁受訪。（葉志明攝）

之後，伍仲衡透露自己與洪心怡簽約時對方都詳細地問了很多，自己亦有一定大計，會捧她做2025年新人。洪心怡透露現時與TVB已冇聯繫，被陳志雲問起會否希望跟TVB合作，她說：「可以呀，去邊度都得。」又笑言其實最想去的是903籃球賽，被伍仲衡大爆她是籃球高手。最後，陳志雲寄語她最重要是開心，他說：「如果你考慮唔簽TVB呢個決定，係你怕簽咗呢間公司唔開心，我只可以話呢個係一個正確嘅決定。」