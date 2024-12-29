專訪｜李成昌捐骨髓抽血幹細胞救患癌家姐　遭導演開咪爆鬧勁無面

李成昌，一個陪伴著幾代觀眾成長的名字，他的面孔大家絕對不會感到陌生。現年67歲的李成昌，1979年第八期無綫藝員訓練班畢業入行，今年正正是45周年，他演過多個不同類型的角色，由《香港81》的「康仔」至今演出逾180套劇集，無論搞笑、陰險、奸詐還是戇直，他都能演得入木三分，收放自如又不會搶主角戲，在觀眾眼中早已認定神級演技。日前，李成昌接受了《01娛樂》專訪，暢談這些年在演藝路上的點點滴滴，而除了是一位專業有實力的演員，李成昌還是一位盡責又顧家的好丈夫、好爸爸及好細佬！



場地：香江花月（佐敦分店）

李成昌小時候有個歌星夢，不過做演員都是他夢想之一，另外兩個夢想是當社工和老師。（潘樂文攝）

放棄銀行鐵飯碗 瞞父報讀藝訓班

李成昌的銀色旅途從1978年報考第八期無綫藝員訓練班開始。李成昌自小很有表演慾，小學三年班已自己創作劇本，視演員為夢想之一，惟其爸爸希望他跟隨自己步伐從事銀行這個「鐵飯碗」工作，但這顯然不是李成昌所追求的，「悶到我抽筋，成日覺得自己懷才不遇，攞住結他在苦唱。」

其後，李成昌最期待的機會終於出現了，給當時年僅21歲的他看到TVB第8期演員訓練班，於是先斬後奏瞞著爸爸去考，最後真的被他成功在數千人中脫穎而出，成為被取錄的43人，但開心同時也很忐忑，因恰巧爸爸又剛動完手術，李成昌怕爸爸得知會刺激對方，但「醜婦終需見家翁」，結果還令他意想不到：「以前我每次提到不進銀行，老竇就會鬧呀、殺呀，幾乎砍，那次我勇敢跟他講，他的反應竟然是：『阿成，好呀，做演員好呀！銀行的工作不要做了！』原來我老竇喜歡我當演員。」

任職銀行期間，入戲劇界無門的李成昌，曾去考香港話劇團，雖然被錄取，但並非收他做演員，而是做幕後，李成昌直言沒興趣，但抱住見得多可能有機轉幕前的心態去博一博當上兼職，但維持一年就沒做了，後來就給他遇到藝員訓練班。（受訪者提供）

李成昌1978年考入TVB第8期藝員訓練班。（影片截圖）

當年與李成昌同屆訓練班的有湯鎮業、景黛音、廖啟智及陳敏兒等人，他說當時朝八晚五，很多東西學，包括：跳舞、功夫、戲劇、攝影、發音等等，因為是自己喜愛，所以一點都不覺得辛苦，而且當時穿着TVB風褸是很威水。但有個人卻他們想買兇幹掉，這就是李成昌師傅李家鼎，因為每次上完對方的功夫堂，都累到起不了身，大家連抬腿的力氣都沒有。

李成昌表示當年讀訓練班時，班主任劉芳剛是很平均分配各學員工作，所以是沒有競爭，而且不能亂來，一亂來就會被「照肺」。（受訪者提供）

曾與黃造時拍拖

李成昌說同期訓練班中，湯鎮業最快跑出，後來更成為「無綫五虎將」之一，他坦言當然會羨慕，誰都想當主角，否則考TVB幹什麼。不過李成昌也有一事令不少人羨慕，就是曾與同班同學，後來獲無綫力捧的小花黃造時拍過拖，他自信說：「那時43人每個都靚仔、靚女，日對夜對了一年，大家感覺合眼緣。」

可惜這段情最後只維持了3年，李成昌憶述當時黃造時很快成為被捧小花，大家拍拖都有壓力，例如公眾地方不能去，怕被認出，還有就是少了拍拖時間。「例如由以前一個星期見7次變見5次，再到後來各有各忙，加上很多事情累積起來，大家慢慢就變回朋友。」

李成昌入行多年幾乎零緋聞，但原來他在讀藝員訓練班時，跟黃造時有過一段情。（受訪者提供）

跑龍套做起 難忘中秋演死屍

藝訓班畢業後，李成昌順理成章加入無綫，由跑龍套開始做起，他說當時有句說話「訓練班埋位」，實習時間就是任別人用，如果幸運進到劇組演路人、工人、茶客就會接住做。在做跑龍套期間，李成昌有段傷心回憶，至今仍很最深刻，「記得有年中秋節，那時中秋節很喜歡一家人相約燒烤、一起玩，怎料我那晚要返工，我記得那套戲是有鄭少秋的，最初想快快拍好就走，回到去原來是要演死屍，然後整晚就躺在那裡，家人不斷打電話來問可以走沒有，我只能說『還沒、還沒』，很慘。」

李成昌做跑龍套的時候，試過在鄭少秋主演的《楚留香》中，一人演了七個角色。（潘樂文攝）

而李成昌首次有角色的戲，就是演鄭裕玲（DoDo姐）的男朋友。對於這段經歷，李成昌仍記憶猶新，他笑說當時Do姐已經是當紅花旦，而且又靚，沒想到劇中他可摸對方臉頰，緊張到手震。「幸好沒叫我親她。（為什麼？）不行的，剛畢業班出來的心情，連說句對白都會震的。（事後有無曬命？）當然有，就是跟同期訓練班同學仔講：『嘩，正！』」

原來李成昌初出道時，曾演過Do姐鄭裕玲的男朋友。（視覺中國）

拍《香港81》學識做演員 「康仔」成人生轉捩點

之後，李成昌遇到處境劇《香港81》，裡面飾演新移民「康仔」一角，成為他的人生轉捩點。李成昌說當年被選中可能是因為馮淬帆找他演一套《烽火飛花》，裡面他飾演抗戰學生，穿著中山裝甚有大陸人的感覺，珍姐（曾勵珍）看了後就覺得挺適合，「記得那天我在堅成片場拍劇，突然有人從化妝間走上來喊：『喂，李成昌，有電話！』」李成昌笑指即刻被嚇一嚇，因為以為是家裡有事，然後就去了聽電話，「那時都未知誰是珍姐，她就說：『李成昌你今日過來見我。』那時都還沒知道的，以為只是一套20集的劇集，然後一演便演了5年。」

李成昌在《烽火飛花》裡面飾演抗戰學生。（《烽火飛花》劇集截圖）

拍攝《香港81》這5年，讓李成昌學到演戲和拍電視的態度和規矩，珍姐向他們強調一定要熟讀劇本，帶著拍劇的心回來，不要玩。同時該劇也令他爆騷，成功購入第一層樓和第一輛車，「第一次見自己銀行簿仔這麼多錢，有幾十萬 ，那時我買了九龍灣得寶花園，至高至大的單位，530多呎才33萬，原本作投資，後來還是不捨得租出去，決定自己住。車就買了一輛Toyota。」角色入屋又受歡迎，李成昌坦言真的有飄飄然的感覺，每晚劇集播出的時候，看到對面樓家家戶戶都亮著燈看著自己演出，那個滿足感非常大，出街大家又會叫「康仔、康仔」，又會叫他作詩，很開心。

李成昌在處境劇《香港81》裡面飾演新移民「康仔」一角，成為他的人生轉捩點。（《香港81》劇集截圖）

擺脫不到「康仔」影子 被導演當眾開咪鬧

「康仔」一演就演了5年，這角色為李成昌贏得名利同時，竟也成為他的樽頸位。《香港81》結束後，他花了不少時間和心機去擺脫「康仔」的影子。李成昌最記得拍《黃金十年》的時候，被導演當著全廠人「開咪」罵：「『喂！李成昌，你咁樣唔得喎，你做極都係康仔喎！』這是很沒面子的，怎麼說我也演過『康仔』，整個人很Down，幸好自己情緒控制到。」這次當頭棒喝對李成昌而言可以說是重重的打擊，但卻又「點」醒了他，李成昌不停看戲劇書，又重看自己在《香港81》的片段，慢慢改變；至被監製潘嘉德看中，找他演出劇集《旭日背後》，劇中飾演「太子爺」與鄧萃零鬥法，從此打開他演奸角的開端。

李成昌拍攝《香港81》時，從「懋叔」黃新、李我等前輩身上學識演戲，也獲珍姐點醒不少，這些對他往後都很有用。（《香港81》劇集截圖）

李成昌在劇集《旭日背後》中飾演「太子爺」與鄧萃零鬥法，從此打開他演奸角的開端。（《旭日背後》劇集截圖）

當中李成昌最難忘的角色是《巾幗梟雄》裡面的大反派「彭鏗」，他說角色原本只是一個普通的惡霸，但他在演這個角色時愈做愈有feel，後來還加入了一些自己的創作，例如罵人「廢材」，把「彭鏗」打造成一個外表很惡，但內裡懦弱的人，而這個當年被形容「衰到無人有」的奸角，亦成為李成昌得意之作。

李成昌演奸角演到入木三分，但他笑指自己其實是一個喜劇演員。（潘樂文攝）

《巾幗梟雄》的「彭鏗」是李成昌得意之作。（《巾幗梟雄》劇集截圖）

主角變配角沒不甘心 奪「傑出演員大獎」獲肯定

在無綫打滾45年，李成昌所參與的作品逾180多套作品中，除了起初時曾任主要角色外，幾乎都是配角，問可曾氣餒？李成昌斬釘截鐵地說：「沒有！我曾經跟訓練班學員講，看你把演員當作事業還是職業，如果職業你可以從低做起、從高到低或者轉行；但事業就沒得講，一定要裝備好自己，沒得回頭；我跟他們說我沒本事把演員當作事業，因為我找不到自己的路和方向，所以我當作職業，而做演員不一定要做主角，做閒角、中間也行。」李成昌坦言也曾爭取過做主角，就是把戲演好，但他絕對不會做超越自己的事情，例如「敲門」他一定不會做。

李成昌覺得做演員不一定要做主角。（潘樂文攝）

不過綠葉都有被看見的一日，李成昌在《萬千星輝頒獎典禮2012》奪得「傑出演員大獎」。他憶述事前並不知情，公司還騙他說是頒獎給年輕藝人，叮囑他穿帥一點，後來在現場聽到宣布自己得獎的時候，當刻真的心跳加速，「開頭只有害怕，因為沒有想過攞獎，然後上台看到我以往演出片段才懂得感動，終於都給我能站在領獎台，但我沒哭，眼淚留待攞終生成就獎再哭。」

李成昌在《萬千星輝頒獎典禮2012》奪得「傑出演員大獎」。（視覺中國）

失落「最佳男配角」沒不忿

至前年，李成昌再憑《異搜店》、《凶宅清潔師》和《美麗戰場》獲得三個「最佳男配角」提名，尤其他在《異搜店》裡面於天台的一場剖白戲，及在《美麗戰場》飾演好色大佬迷姦蔣家旻這兩場戲至今仍令觀眾津津樂道，前者更被讚神級演技。李成昌覺得剖白戲比強姦戲難處理，因為要將角色內心的後悔、內疚和痛苦爆發出來。

李成昌在《異搜店》裡面的一場天台剖白戲，大曬教科書級演技。（《異搜店》劇集截圖）

李成昌在《凶宅清潔師》中形象有大突破。（《凶宅清潔師》劇照。）

至於該場話題十足的迷姦戲，原來劇中的好色設定是李成昌提議的：「以往我演過好多次大佬角色，但我這次想特別一點，後來我想了想原來未有試過演鹹濕，但電視尺度有限，手腳不能多，所以就用『品嚐』（舔）妳，蔣家旻好專業，大家事前也有溝通好。」可惜賽前呼聲甚高的他最後與「最佳男配角」擦肩而過，李成昌坦言沒有不忿，因為他深明遊戲規則，而且收到不少粉絲訊息說：「你已經是我們的最佳男主角」，這已經很開心。

李成昌在《美麗戰場》中強姦蔣家旻一幕話題十足。(《美麗戰場》劇集截圖)

與太太一見「觸電」

在戲劇世界中，李成昌是觀眾的最佳男配角，在屋企，他則是妻女的「最佳男主角」。李成昌於85年認識任職銀行太太，由相識、拍拖到結婚至今快40年，兩口子依然恩愛如昔。重提當日如何與太太初次邂逅，李成昌仍露出一副冧滋滋的樣子。他說當時沒有現在那麼多消遣，有天一班朋友帶朋友出來一起燒烤、踩單車，就這樣讓二人相遇。李成昌還笑指兩人初次見面已經觸電：「那時她很可愛，穿著工人褲、短頭髮，眼睛又大又漂亮，這已經吸引到我，加上皮膚很白，然後就去『抄牌』了，其實那時大家對對方已有感覺。（一見就認定？）都差多了，不然怎麼會做我老婆。」

重提當日與太太「觸電」的情景時，李成昌仍露出一副冧滋滋的樣子。（潘樂文攝）

因太太一張相萌生育念頭

兩人拍拖去到第八、第九年的時候，一個人的說話卻令他們關係發生變化：「她媽媽說：『成日喺屋企煮飯仔，你想點先？』這樣沒得再延後了，於是就結婚了。」婚後李成昌和太太依然非常享受他們的二人世界，遊遍半個地球，並不打算生小朋友，但一次日本旅行卻令他想法有所改變：「有次去日本，那個商場裡面有個很大的公仔池，我幫老婆拍了張她抱着一隻米妮公仔的照片，有一天我看著照片，感覺像老婆抱著女兒一樣，心就想：『死喇，如果我第日有咩事，咁老婆點呢，得佢自己咋喎。』然後就和太太商量不如生一個。」

李成昌說兩夫妻多年來從沒有鬧過一次架，也沒用提過分手兩個字。但他自言並非浪漫老公，認識太太這麼多年花都沒有送過，只是追求時送過一次蛋糕。（微博圖片）

錫女錫到燶 為供女兒留英讀博士繼續捱

李成昌兩公婆都喜愛女兒，最後也給他們如願以償。李成昌承認自己寵愛女兒，只要能力範圍內可以都盡量滿足對方，「我老婆是銀行，我就是支票，但就不能過分。」而在女兒14歲半的時候，李成昌還因為女兒喜歡《哈利波特》，嚮往英國的古堡校園生活，於是他就為女兒圓夢，送對方到英國讀書。他笑說：「沒有不捨得，但起初大家很掛念，女兒經常打電話回來，其實沒什麼聊，她就只是想聽聽我的聲音。還有一個原因，就是她在香港讀書壓力很大，經常跟媽媽為讀書的事爭吵，我不想她們因此影響母女關係，所以是我先提議讓女兒出國的。」

李成昌一家三口美滿幸福。（受訪者提供）

轉眼間，女兒已去了英國8年，現剛開始修讀心理學碩士第一年。李成昌坦言供女兒到英國讀書，每年只是使費就要花上50萬，的確很吃力，現在讀到碩士更加不止。但他和太太為了女兒得到最好的，寧願「慳自己」，看到自己喜歡的東西就忍一忍手，把錢留起來。而知道女兒還想繼續讀完博士，這位絕世好爸坦言一定支持，甘願為女兒繼續捱，67歲的李成昌笑言：「我現在快70歲，做到74都還行吧！」

問到女兒可有遺傳他的演藝細胞想入行？李成昌大爆女兒中學時很喜歡何廣沛，於是他曾帶女兒返公司見真人及看看爸爸工作的環境，女兒的反應是「原來拍戲咁辛苦架」，之後就沒有再提過了。（受訪者提供）

李成昌透露女兒現在有拍拖，他還說將來嫁女都不會不捨得，也不需要嚴選女婿，女兒喜歡就可以。（潘樂文攝）

為救患癌家姐 抽完骨髓再抽血幹細胞

除了是好老公、好爸爸外，當年李成昌還捐出骨髓救不幸患上淋巴癌的家姐，「成班兄弟姐妹去驗血，首選是我，要救家姐當然捐。」但在捐骨髓前，李成昌剛經歷完一場大病，他說應該是吃錯東西，腸胃變得很差，雖然已康復，但身體始終虛弱，加上捐骨髓是大手術，所以對身體消耗很大。

李成昌為救不幸患上淋巴癌的家姐，抽完骨髓再抽血幹細胞，是一個好細佬。（潘樂文攝）

李成昌憶述當時在腰骨位置打兩個窿，骨髓連血抽出一公升。（潘樂文攝）

李成昌憶述：「當時在腰骨位置打兩個窿，骨髓連血抽出一公升，其實不辛苦，只是麻醉過後有點痛，幸好我能小便，否則就要塞管。」但後來因為捐骨髓過程不理想，李成昌又再抽一次血幹細胞，為了救家姐，這個細佬能幫的都幫，「之後醫生給我吃鐵丸補血，說吃一個月應該就沒事。接著我又再開工又捱夜，還要疊著兩套，我記得拍到《陀槍師姐》尾聲愈來愈辛苦，感覺忽冷忽熱，原來身體已經透支，不行了，然後跟公司請假，休息了三個月。」

李成昌感謝公司當時諒解他身體虛弱，故復工後有斷時間不用他拍古裝。（潘樂文攝）

可惜家姐最後還是救不到，在休息那三個月又沒工作寄託，李成昌直言心情低落很不開心，「直至潘嘉德打電話給我說是時候開工了，否則怕你消沉下去，我說好呀，然後就拍攝了《離島特警》。」