專訪｜李成昌效忠無綫45年三度被挖角不動搖　嘆後生演員無立場

現年67歲的李成昌，當初為了追夢不惜放棄銀行的鐵飯碗工作，瞞著爸爸報考無綫第八期藝員訓練班，最後給他從數千人中脫穎而出，成為被錄取的43人之一，從此踏上銀色旅途。入行至今45年，李成昌演出逾180部作品，能駕馭不同角色，演技獲得肯定，期間更曾三度被挖角，但他依然不動搖，當中原因，李成昌在今次《01娛樂》專訪中親自告訴大家聽。此外，這位無綫忠臣亦談到自己對公司近況和「一年一騷」政策的看法，以及舊一輩和新一輩演員的最大分別，不禁令人感概。



場地：香江花月（佐敦分店）

李成昌從訓練班出道至今45年，一直效力無綫。（潘樂文攝）

曾三度被挖角 王維基出手激嬲他

李成昌在TVB足足效力了45年，可以說是最忠心演員。不過好戲之人，自然會吸引到別人欣賞。李成昌也認曾三次被挖角跳槽，第一次是亞視，對方多給2000蚊人工，當年已經很高；第二次還是亞視，當時是加人工和承諾有重戲份角色；到第三次就是王維基：「我不喜歡他一件事，他不信我在TVB有這樣的價錢。（王維基親自找你？）不是，是他助手，其實他能搜集到我人工多少，可能他覺得我傻頭傻腦，還壓我價，然後我說下次再聊吧，然後就沒再覆他電話。不久公司就收到風，即刻叫我回去，即刻加人工。」李成昌坦言公司一直都對他好，而他的一切也來自於公司。

李成昌透露曾三度被挖角。（潘樂文攝）

對無綫現況感概 憂年長同事生計

雖然已過退休之齡，但李成昌退而不休，繼續密密拍，最近三套台慶劇《企業強人》、《巾幗梟雄之懸崖》和《黑色月光》，及未出街的《金氏森林》都見到其身影。不過對比他以前的作品，舉例《溏心風暴》和《家好月圓》，最高收視不是48點、就是50點，現在有20點就已經很開心。

今年無綫其中三套台慶劇《企業強人》、《巾幗梟雄之懸崖》和《黑色月光》，李成昌都有份參與。（《企業強人》電視截圖）

今年無綫其中三套台慶劇《企業強人》、《巾幗梟雄之懸崖》和《黑色月光》，李成昌都有份參與。（《巾幗梟雄之懸崖》電視截圖）

今年無綫其中三套台慶劇《企業強人》、《巾幗梟雄之懸崖》和《黑色月光》，李成昌都有份參與。（《黑色月光》電視截圖）

李成昌坦言見到這個情況都很感慨，「這幾十年我看著公司幾次的變化，之前我不會擔心的，但今次就有點擔心了，因為現在的媒體和平台太多了，連我太太都不看電視了；還有很多上了年紀的同事在公司已工作多年，習慣了在TVB的生活，如果突然之間有什麼大改變，對他們都挺慘。」

李成昌說以前劇集出街，走到街上市民會跟你談劇情，現在去到街市會被問：「你退休啦？」所以很感慨。（潘樂文攝）

不認同「一年一騷」制度：呢個我唔幫公司

對於近年不少資深演員都被無綫要求改簽「一年一騷」的合約，而引起批評。李成昌也不認同這模式：「是不好的，例如要還騷，有時拍了但被剪掉又不算，我都覺得不對，這個我不幫公司，有的真的很慘，我聽很多，不要說沒飯開，真的要吃麵包，你又要我工作，又要我穿得漂亮，但是人工又沒有，為什麼？就是要還騷。但我常說這個社會是你情我願，沒有人用槍指著你的頭簽約，老闆在虧錢沒辦法，它不是慈善機構，也要面對很多股東，唯有轉行囉。」

李成昌不認同「一年一騷」制度。（潘樂文攝）

以前演員談劇本 現在演員看電話

近年新人輩出，見證幾代人的李成昌直言以前和現在的演員有很大分別，以前的演員很主觀，真的會跟導演一起研究劇本，演員道德也好很多，至於現在的演員，除了已上位的姐仔、哥仔，這班真的少出半分力都不行，其他的表現較飄忽，恃住後生不用靠演員這份人工，導演叫怎樣演，演完就算，無戲味之餘也無立場。

李成昌又言以前埋位前，演員們會圍在一起看劇本，現在就看電話：「以前很搞笑，一停機去看回放大家就點煙，如果要重拍就馬上把煙弄熄再來，那時常說笑這口煙很貴；現在的怕被導演罵都會去看回放，但眼睛是在看電話。」

李成昌直言以前和現在的演員有很大分別。（潘樂文攝）

讚馬國明無得頂 陳曉華脫胎換骨

但有的後輩李成昌是高度讚賞，如視帝馬國明，李成昌說對方真的無得頂，天生觀眾緣，而且很穩；而近一些男的就有何廣沛，知道自己有不足就去改善；女就是陳曉華，大家合作過幾次，看著對方從《異搜店》懵醒醒，到最近合作《金式森林》，可以用脫胎換骨來形容，非常努力。

李成昌與馬國明合作多次，大讚對方無得頂。（《使徒行者3》劇集截圖）

李成昌對何廣沛和陳曉華兩位後輩讚譽有加。（微博照片）

講到《金式森林》，李成昌還分享了一件趣事，他說劇中對著郭柏妍、何依婷、莊子璇及陳星妤幾位靚女當然很開心，但這幾位新人對著他演戲時卻緊張到口都震。不過李成昌自有一套方法，他說會主動跟她們打開話題，讓大家輕鬆下來從而拉近距離，而與何依婷之前演過父女，再合作沒上次緊張。

李成昌笑指拍攝新劇《金式森林》時對著郭柏妍、何依婷、莊子璇及陳星妤幾位靚女當然很開心，但這幾位新人對著他演戲時卻緊張到口都震。（資料圖片/梁碧玲攝）

李成昌對住後輩一點架子都沒有。（潘樂文攝）

想到內地拍劇見識一下

現時67歲的李成昌雖然已過退休之齡，但他退而不休，未來希望有機會到內地拍劇見識一下，或者好友開騷，他又可以跟著去當個嘉賓唱返一、兩首歌一圓歌手夢。問到有咩角色想挑戰，李成昌笑言：「國家的特警，看上去懵醒醒，但一出手什麼都能搞定那種。」

雖然演戲已演了幾十年，但李成昌至今依然很有戲癮，他希望未來有機會到內地拍劇見識一下。（微博圖片）

李成昌坦言有段時間的確有不少人找他到內地工作，但他近十年在TVB工作沒停過，而且放不下太太，「如果北上一、兩個月還行，但我最擔心是家裡的電器、水喉，我太太是完全不懂的；有時我要內地工作，我就不會給太太駕車，寧願她坐的士，因為拋錨她又不會弄。」李成昌說待任職銀行的太太退休，就可以一起上去內地走走。