我愛九龍城｜《陀槍師姐》女神時隔11年再拍劇　做師奶竟要扮醜

HOY TV劇集《我愛九龍城》劇情以九龍城及陳家樂（三弟）、泰臣（大哥）、敖嘉年（二哥）三兄弟一起經營的麻雀館為背景，當中姚樂怡飾演泰臣的太太。

「第一日收到劇本嗰時，成個人後生咗！因為已經冇拍劇十幾年，以前啲回憶返晒嚟，尤其是係食緊燒味飯嘅時候就更加有感覺。」HOY TV同樣是食燒味飯？她回答：「咁又唔係喎，不過我自己好鍾意食叉雞飯，因為我覺得食叉雞飯先有嗰種開工嘅感覺，其實佢有好多選擇，不過我話：『有冇叉雞飯？』佢話：『我哋而家唔食呢啲架啦。』我話：『我好想食叉雞飯？。』佢話：『好啦好啦，下次畀叉雞飯你啦。』第二次就有叉雞飯啦。」

《陀槍師姐》女神姚樂怡時隔11年再拍劇…（梁碧玲 攝）

HOY TV劇集《我愛九龍城》蘇韻姿、岑麗香、姚樂怡。（梁碧玲 攝）

HOY TV劇集《我愛九龍城》姚樂怡、敖嘉年、張明偉、古明華、泰臣。（梁碧玲 攝）

姚樂怡表示在《我愛九龍城》中飾演一名師奶，所以要素顏上陣。（梁碧玲 攝）

談到劇中角色，她表示自己飾演一位「師奶」，即是泰臣的另一半。她說：「劇入面我有兩個女，除咗兩個女我仲多咗個仔，因為泰臣喺等我個仔咁，因為我要照顧埋佢。」她表示，除了角色考演技，裝扮上也相當有突破，因為她要以素顏出鏡。

劇集《我愛九龍城》演員。（梁碧玲 攝）

她續指，起初導演要求化妝師為她化妝，加深雀斑，黑眼圈等等，還好後來發覺效果實在太「真實」才放棄了這個想法。姚樂怡表示，最後的決定還是要她素顏上鏡增強真實性。她說：「導演話：『算啦算啦。』因為套劇講我後生嗰時係豬肉檔公主，但係後尾俾老公折磨到有黑眼圈，眼袋。不過我係專業嘅演員，所以OK嘅。」