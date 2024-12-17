蘇韻姿離巢拍HOY TV《我愛九龍城》　搬屋賣車迫地鐵：仲貼地咗

HOY TV短劇《我愛九龍城》昨晚（16/12）舉行煞科宴，劇中一眾演員陳家樂、岑麗香、敖嘉年、泰臣、姚樂怡、蘇韻姿等均有出席。劇集以九龍城及陳家樂（三弟）、泰臣（大哥）、敖嘉年（二哥）三兄弟一起經營的麻雀館為背景。蘇韻姿接受《香港01》訪問時，直言多謝監製林建祥的起用，為自己能夠參與HOY TV首套劇集拍攝而感到開心。

蘇韻姿參演HOY TV劇集《我愛九龍城》。（梁碧玲 攝）

蘇韻姿透露，劇中她飾演一名髮型師，與敖嘉年和陳思圻會有一個三角戀。她說：「角色sweet同cutie，但係我個人就偏『傻』啲，咁就要拿揑點樣做得唔好太過，家庭觀眾睇完之後反胃。」

HOY TV劇集《我愛九龍城》有陳家樂、岑麗香、敖嘉年、泰臣、姚樂怡、蘇韻姿 等一眾演員參演。（梁碧玲 攝）

蘇韻姿坦言，離開TVB這一年內變化很大，這一年內做了音樂劇，曾代表HOY TV去報道奧運，教小朋友音樂，拍HOY TV的節目等等，也搬離了將軍澳。不過，她表示只因剛好租約期滿，而且她更賣了車改坐公共交遇工具上下班。「之前拍劇拍得好密，同埋舊公司位置唔係直接去到，自己揸車就方便啲嘅。而家有新工作環境，揸車就冇咁方便，因為好多地方都停唔到車。」她也表示，坐地鐵，巴士上下班更貼地，通過觀察和感受，某程度上也幫助到演技的進步：「仲貼地咗。」

HOY TV劇集《我愛九龍城》有陳家樂、岑麗香、敖嘉年、泰臣、姚樂怡、蘇韻姿 等一眾演員參演。（梁碧玲 攝）

坐地鐵坐巴士，會不會覺得身份低了？蘇韻姿回答：「其實我不嬲都係當打份工，我嘅工作同做辦公室好唔同，但係最終大家都係人，要返工放工，返屋企處理屋企嘅嘢，都要買餸，都係咁。以前有車嘅時候我都會坐地鐵，所以我又冇咁嘅諗法。」坦言由始至終，都沒有因為自己在幕前工作而覺得高人一等。

蘇韻姿參演HOY TV劇集《我愛九龍城》。（梁碧玲 攝）

蘇韻姿參演HOY TV劇集《我愛九龍城》。（梁碧玲 攝）

HOY TV劇集《我愛九龍城》岑麗香、姚樂怡、蘇韻姿。（梁碧玲 攝）