專訪｜七師傅被同行眼紅落降頭借運　個女出車禍：唔道歉連命都冇

風水師七仙羽（七師傅）今年由綜藝進攻電影界，近來最多人愛聽她講樓市股市，足見七師傅瓣瓣都掂。七師傅非溫室小花，剛投入風水界時遭妒忌被落降頭及借運；又與男友雙雙從海嘯逃出生天，大難後七師傅竟然第一時間撇甩男友？

拍攝錄製：梁碧玲



人氣風水師七仙羽。（梁碧玲 攝）

出身富裕家教嚴格：麵包都唔准食多個

七師傅出身富裕，家教甚嚴，屋企規矩多，她憶述：「細個食朱古力跌落地，撻地好乾淨，想執返嚟食都唔得。」七師傅受限於「淑女」框架，連飯都食唔飽，晚晚捱餓，她說：「麵包都唔准食多個，工人管我話：『你父母話淑女唔應該食太多。』工人就攞住個麵包食咗。」家人望女成龍，想七師傅做醫生，但她怕血，「一諗到開刀咁多血就驚。」當不了醫生便做藝術家，七師傅學過鋼琴、油畫，可惜不了了之，「畫咗啲油畫要周圍擺，好阻掟，同埋成日聞到啲味對健康唔好。」家人放任自由發展後，年輕的七師傅飛出牢籠大解放，「胸圍都唔着，坦蕩蕩去街，周圍去玩去旅行跳舞，好瘋狂！」

七師傅活潑精靈又可愛。（梁碧玲 攝）

同行妒忌落降頭女兒出車禍

七師傅唯一愛到底的是寫作，大學才選讀新聞系；後來以風水師身份出道，電視節目及專欄雙線發展。出道不久被落降頭，七師傅直言：「幾個男人一齊落我降頭，落完之後冇感覺。」後來有人私下告知，七師傅不解，原來因太早成名惹來同行妒忌：「佢話：『因為你賺嘅錢比佢多，你比佢出名，所以佢就嬲啦！』」

七師傅識人眾多，曾探訪劉詩昆，於其大宅到處留念。（fb@七仙羽）

七師傅探訪劉詩昆，於其大宅到處留念。（fb@七仙羽）

七師傅逐個致電好友確認，好友本死口否認，女兒出車禍後終鬆口認眼紅，「佢打電話問我：『你可唔可以原諒我？』佢話『師公』命令佢道歉，又話：『如果唔打電話嚟，我個女連命都冇㗎啦！因為我落你降頭，我個女出咗車禍，到而家都醫唔好，師公話呢個係報應。』連佢自己都患埋怪病。」

另一好友也從七師傅身上偷運，同樣遭受報應，七師傅謂：「我用西洋魔法反彈幾倍反彈，最終佢抵擋唔住，腳都跛咗，唔係我害佢，係佢害我呢股能量我推返畀佢，所以佢腳跛又家破人亡。」七師傅不諱言風水命理界品流複雜，曾有行家派卧底到其佛堂做手腳，意圖破壞生意；又請網絡「水軍」散播謠言攻擊，七師傅嘆：「大部分師傅都飲酒食煙，有幾多個似我唔煙唔酒唔食肉，又唔追求名利。」

七師傅唱笑會。（葉志明攝）

七師傅早前到尼泊爾短期出家，密密進行慈善活動。（IG@master_qi_xian_yu_）

七師傅宣布短期出家。（IG@master_qi_xian_yu_）

與男友印尼度假遇海嘯

七師傅人生多考驗，2004年與前男友到印尼度假撞正海嘯，她憶述當時正與男友爭執：「嗰陣男朋友望咗一眼個女人，我同佢嗌交，我好嬲喺岸邊浸水，跟住一個大浪嚟啦，將我扯返好後。」七師傅與男友在浪中掙扎無法唞氣，命懸一線期間驚現生機，「嗰時我望住男朋友，都諗可能會死㗎啦，佢猛咁推我返岸邊，我心入面不斷念南無觀世音菩薩......念咗幾聲，突然浪停咗啦喎，冇再將我扯返岸邊。我上咗岸之後嗱嗱聲猛跑，停低之後成個人已經軟晒。我同男友攬住痛哭，爭啲生離死別。返到酒店呆咗幾日。」

大難過後，七師傅竟火速與男友分手，她解釋：「你唔覺得佢佗衰我㗎咩？千挑萬揀咁多假期勝地唔去，偏偏要去嗰度，偏偏揀咗有海嘯嘅地方，偏偏揀咗有海嘯嘅日子帶我行沙灘。」加上性格不合，怕「夜長夢多」，七師傅灑脫放手。

七師傅曾遭遇海嘯。（梁碧玲 攝）

剪壞老公頭髮：人生最內疚嘅事

前度有王子、科學家、公司高層，最終情定荷蘭籍男友Gerald，七師傅常在眾人面前大讚他老實可靠又善良，常送名牌手袋寵妻。說起夫妻趣事，七師傅想起有次幫老人家義剪，更「捉」老公做白老鼠練習，可惜卻「剪出禍」，她笑說：「我話幫佢剪頭髮，佢話有啲驚，我話唔使驚，保證剪完出嚟好靚。結果剪完出嚟成個白癡一樣，因為我將佢後面剪到齊晒，望住個背影，人哋以為佢低B、弱智嘅。」七師傅形容為「人生最內疚嘅事」，惟有日日念經祈求老公頭髮生快啲。七師傅曾多次求仁波切出家，仁波切吩咐她以在家人度眾生，七師傅遵從師命，佛堂愈搬愈大，一日度化100個人，實在是娛圈一股清流。