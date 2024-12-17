TVB金牌司儀清唱《隱形遊樂場》「拆」穿網民耳膜　張敬軒8字點評

現年45歲的林盛斌（Bob）瓣數多多，近年無論是演藝事業，還是副業同樣撈得風生水起，明年還殺入紅館舉行棟篤笑，認真威水；事業愈撈愈掂的同時，林盛斌也相當顧家，與太太黃乙頤育有三女一子，一家六口幸福美滿，早前林盛斌突然宣布「第五胎」出世，不少人送上祝福，他笑指大家都只看標題，其實是他推出自家設計的長型銀包，可見他「多產」形象深入民心。

現年45歲的阿Bob，絕對稱得上是現今圈內的「金牌司儀」之一。（IG@bob_lamshingbun）

事業上撈得風山水起同時，阿Bob也相當顧家，他與太太黃乙頤育有三女一子，一家六口美滿幸福。（IG@bob_lamshingbun）

此外，林盛斌似乎對唱歌也有著一團火，不時就會有他唱歌的片段在社交平台流出，而繼與麥玲玲合唱《好好戀愛》、與MC張天賦合唱《記憶棉》及與小肥合唱《寵物》後，近日他再展歌喉，以清唱挑戰張敬軒的《》，獨特「拆聲」連原唱都留言。

林盛斌和麥玲玲合唱《好好戀愛》，成為一時佳話。（TVB片段截圖）

Bob之前客串電影《夜校》時，與張天賦合唱《記憶棉》。（小紅書截圖）

經驗豐富的張天賦都忍不住爆笑。（小紅書截圖）

Bob之前與小肥合唱《寵物》，唱到非常忘我。（IG@bob_lamshingbun）

林盛斌近日連續兩日為一個周年演唱會擔任主持，網上有片段流出，林盛斌用他獨特「拆聲」清唱《隱形遊樂場》，事緣他是要介紹是次演唱會其中一個表演嘉賓張敬軒出場。片中見到林盛斌全情投入勁筋盡現，唱到高音位時更抓實拳頭沒走音，台下反應熱烈，好聽與否就見仁見智，但成功吸引原唱留言：「呢首係《隱形娛樂場》」。

林盛斌近日連續兩日為一個周年演唱會擔任主持。（IG@bob_lamshingbun）

林盛斌清唱張敬軒的《隱形遊樂場》。（IG@bob_lamshingbun）

台下反應熱烈。（IG@bob_lamshingbun）

好聽與否見仁見智。（IG@bob_lamshingbun）

其後，林盛斌再在社交平台分享其唱歌片段，並寫道：「講真，如果唔係因為主持頭兩場已經嗌拆咗把聲，最尾嗰兩句，其實我應該上到㗎…………各位，呢首係我嘅新歌《畸形遊樂場》，多多指教。」他又Tag了張敬軒：「唔好意思，唱到你首歌咁樣，下次我唔會咁衝動㗎啦。不少網民引用片中歌詞「我會害怕」留言：「救命，我都會害怕」、「當時真係害怕極了」、「聽到我會害怕；更有人笑指：「上唔到都咁震撼，上到咪震爆左支咪，得唔得架」、「唱得好好 但唔好再唱了」；而張敬軒也有分享到其限時動態，並點評說：「我真係feel到你害怕」，非常搞笑。

但一定是好投入。（IG@bob_lamshingbun）

勇氣可嘉。（IG@bob_lamshingbun）

張敬軒在Threads留言笑指這首是《隱形娛樂場》。（Threads截圖）

也有分享到社交平台。（IG截圖）