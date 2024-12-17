炎明熹解凍純屬假象　吳家樂爆內幕竟與林明禎有關？仲有一大疑點

炎明熹（Gigi）疑因續約問題被雪接近半年，近日派新歌《最動人一次》，很快便錄得過百萬點擊，被指愈雪愈紅，零宣傳下仍成功破紀錄。而前日（15日）更是她相隔多月首現身公開活動，宣傳音樂特輯《戀上西沙》，TVB亦跟對上兩次活動不同，今次有派娛樂新聞台到場採訪，故此令外界視之為「解凍」。不過當日大會以「炎明熹趕時間唔做訪問」為由，急急腳帶炎明熹走人，有粉絲就覺得偶像繼續被禁聲。

炎明熹已入雪櫃半年，日前終於現身公開活動，但原來只是假象？（資料圖片/葉志明攝）

而吳家樂與江美儀昨晚（16日）在網台節目《娛樂好好玩》上都有討論事件，「解凍」似乎只是假象。吳家樂說：「其實呢單嘢同雪藏冇關係，點解咁講呢？因為呢單嘢係拍落咗，同埋因為佢係一個地產商廣告，已經畀咗錢、簽咗、拍咗，簡單講，一定要出。你話雪唔雪藏呢，根本連訪問冇時間就走⋯⋯」

吳家樂坦言炎明熹現身宣傳活動與「解凍」無關。（YouTube@娛樂好好玩）

吳家樂指，音樂特輯《戀上西沙》是與地產商合作的宣傳項目，一早拍完及簽了約，炎明熹不得不出現。（資料圖片/葉志明攝）

他認為心水清的朋友都會發現一個疑點，續說：「疑點在哪裏？疑點就係根本佢冇機會做訪問。」江美儀說：「唔係佢冇機會做訪問，係有人唔想佢做訪問。」吳家樂指翻看過當時片段，她一唱完歌，台下有記者問問題，但其咪高峰已立即被關掉，然後炎明熹便被拉走，吳家樂說：「佢被雪藏緊或者停工階段，有幾忙呢？（江美儀：讀書囉。）可能趕住上堂囉。」

活動當日，記者到場後才接獲通知Gigi趕時間不會做訪問，記者只得趁影相時間在台下喊出問題，Gigi亦在被熄咪情況下向台下回應兩句心情，但已即時被工作人員拉走。（資料圖片/葉志明攝）

早前林明禎缺席主演電影《手機見鬼》首映，令導演彭發嬲爆，指宣傳人員當晚電話被炸到要熄機。有留意訪問內容的話，都知道林明禎「甩底」最大鑊之處，是因為找品牌贊助或借商場搞宣傳活動等，主角出現是條件之一，否則對方有權不借場、不贊助等，而上次林明禎失場後，彭發都透露：「事後佢哋已經係冇咗贊助，某程度上對投資方都係一個損失。」雖然未知今次TVB與地產商的音樂特輯合作詳情，但相信要主角現身宣傳活動，都是合約基本條件之一。

林明禎首映失場風波後，導演彭發透露投資方蒙上損失：「事後佢哋已經係冇咗贊助。」（資料圖片）

吳家樂解釋，炎明熹其實是不得不出席是次活動，情況跟林明禎首映雷同。吳家樂說：「收咗錢你就要出現，唔出現咪大鑊囉，（江美儀：毀約囉。）拍咗唔出街，咪大鑊囉，究竟邊個負責呢？唔關佢事，佢拍咗啦嘛，你已經知道個責任去咗邊度啦，既然大家都唔需要負呢個責任，將條片出咗街咪得囉，將隻歌上咗架咪得囉，佢拍嘅環境、地方都同個地產商有關㗎嘛。」兩位主持亦大讚，炎明熹在被雪期間冇講任何對TVB不滿的說話、冇表態，只是分享生活日常，很正面，很開心，覺得她很叻女，認為她才19歲，日子很長，之後一定大把機會！

《戀上西沙》是炎明熹入雪櫃前的項目，於今年1月拍攝，當時亦曾安排傳媒探班。（資料圖片）