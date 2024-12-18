MIRROR Chef｜怕集體食物中毒唔敢慰勞MIRO　AL整豆漿全場大暴走

自10月時公布MIRROR團綜將以廚藝大比拼後，鏡粉都期待比「煎冬瓜」更致命嘅菜式出現，而隨著Ian透露懷疑因「地獄美食」導致發燒，令《MIRROR Chef》更添期待。



MIRROR今日拍團綜獲公司善待，AK仲劇透有錢分。（梁碧玲攝）

Lokman指今次團綜以體驗形式為主，加上有專人指導，所以成品整體來說都叫入得口，但絕非好好食，而AK更獲推舉為隊中廚藝第一 。講到難忘位，Lokman首選睇住蜜蜂出世； Alton 成功學識斬雞；Stanley新增刮魚鱗技巧；Edan目擊Anson Lo批牛油果皮而感動震撼； Jer品嚐了有泥膠味嘅燒賣⋯⋯ 每個項品都看似觸目驚心。AK表示：「見到Anson Lo煮嘢食會開心 ，因為將廚房當做化學實驗室。」

Edan雖然笑Anson Lo批牛油果，但自己嘅泥膠燒賣都係唔係好好多。（梁碧玲攝）

Lokman補充每次大家去到臨界點時都會有專人出手，而最愛挑戰臨界點嘅首推家政學會副主席Anson Lo。訪問中，提到Anson Lo 揸豆漿，全場大暴走，有份試飲嘅Jeremy表示：「幾新鮮，有豆味」問到會唔會考慮下次煮幾味慰勞MIRO，Lokman火速落閘：「好難搞，一次過一齊食物中毒就好大件事。（《MIRROR GO》都試過）好彩啫，大家時運高。」

姜濤被爆下廚時chok到盡頭，佢解釋因為拍攝期間十分沉迷韓國飲食節目。「但姿勢與味道不成正比，所以趁拍攝空檔時搵專人惡補，而家熱情已經過咗。」（梁碧玲攝）

講到一人一樣最討厭食物，姜濤首選苦瓜； Tiger、Jer同選西芹； AK揀納豆； Ian揀莞茜，Anson Lo揀八角； Stanley揀榴槤；Lokman揀生蠔；以上選擇大致能理解，但Alton 嘅餅乾、Frankie嘅芒果都頗為「有驚喜」，Alton 解釋係因為怕乾，所以有得揀都會唔食，而Frankie係因為怕濕熱，而無咩唔食嘅Jeremy成隊中好寶寶。

AK成為最煮得嘅一位。（梁碧玲攝）

大表哥話刮魚鱗都不容易。（梁碧玲攝）

Tiger、AK、Lokman都有份落魚塘，雖然略為難搞，但都係一次有趣嘅體驗。（梁碧玲攝）

Fashion Credit:

Canada Goose, Clot, Harvey Nichols, Hogan, Martin Kim, Mr.Porter, Runway Workshop, Sandro Homme, 45R

Hair Artists:

Man Chan, Denny Ku, Lydia Yung @ Chic private I salon & Seiko Sin, Frankie Ho, Manho Li @ Hair Culture & Him Ng @ The Attic

Makeup Artists:

Rainbow Chung, Giann Cheung, Mayling Suen, Cori Wong, Yumi Cheung @ Annie G. Chan Makeup Centre & San Chan & Jenny Fung & Mon Cheng