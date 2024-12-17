陳小春接拍《鹿鼎記》前有猶豫　放棄跟影壇猛人去荷里活拍片

著名作家金庸所著的武俠小說《鹿鼎記》被多次改編為電視劇，其中TVB在1998年翻拍由陳小春主演的版本，至今仍令不少觀眾印象深刻，該劇亦成為他在電視圈中最重要的代表作之一。但原來不講不知，在接拍該劇前他曾有猶豫，但幸好一位圈中人的建議，令他選擇接拍該劇。

陳小春版《鹿鼎記》至今仍令不少觀眾印象深刻。（微博圖片）

TVB在1998年推出的《鹿鼎記》無論成績還是口碑都相當好，陳小春飾演的韋小寶入型入格，演技備受肯定。但近日他在綜藝節目《聲生不息2》（現更改為《聲生不息大灣區季》）中卻自爆，原來當年在接拍《鹿鼎記》前有過猶豫，因為當時在他面前有兩個選擇，一個選擇就是跟成龍大哥去荷里活拍電影，在電影中詮釋一個角色，另一個選擇就是拍《鹿鼎記》。

陳小春自爆接拍《鹿鼎記》前曾有猶豫。（微博圖片）

原來當時有另一個選擇就是跟成龍大哥去荷里活拍電影。（成龍微博圖片）

在他猶豫不決的時候，曾提攜過他的音樂人許愿就成為他接拍《鹿鼎記》的幕係黑手。他表示：「許愿說成龍大哥那個也不錯，所謂的可以去荷里活幹嘛幹嘛，然後他另外的解釋是我們香港如果你要拍電視劇的話，你可以進去人家家裡面，因為以前只有電視台播這種娛樂（的東西），所以當時他的選擇是你去拍那個《鹿鼎記》好一點吧。」最後他聽取許愿意見後決定選擇拍攝《鹿鼎記》，不少網民亦直言他的選擇是正確的，畢竟電視劇入屋速度比較快。

許願曾培育不少當紅藝人。（微博圖片）

許愿在未成為音樂人之前曾在TVB擔任排舞師，及後加入音樂圈負責作曲及唱片監察，曾與多位巨星合作，其中與歌手林憶蓮曾多次合作，代表作品有《愛上一個不回家的人》、《當我眼前只有你》《今生今世》等，其與林憶蓮有過一段情，二人曾合組公司培育新人，組合風火海（陳小春、謝天華、朱永棠）就在其中。而許愿的前妻就是李麗珍，二人育有女兒許倚榕。