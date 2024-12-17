歐倩怡低調慶祝單身後首個生日 前夫郭晉安家族生意上市爆超購
歐倩怡（Cindy）今年5月宣布與三屆視帝郭晉安離婚，透露已分居兩年，正式結束18年婚姻。回復單身的Cindy曾自爆要獨力搵錢交租，經濟頓時出現壓力，又指05年之後沒出來工作與社會脫節，更表示「好等錢使」。前日（15日）是Cindy的45歲生日，沒有大肆慶祝，好貼地吃平民蛋糕，簡簡單單地過，與郭晉安之前60歲大壽眾星齊賀、又訂製近萬元的壽桃蛋糕有好大對比。
Cindy在IG Story分享一張榛果栗子蛋糕相片，hangtag蛋糕出品自「sarasei」，該款蛋糕視乎磅數價錢由250至450元不等，相當實惠，而且是用天然食材作為原材料，好適合讀營養學的Cindy。見蛋糕上有一塊白朱古力牌，上面有一個哈哈笑圖案，寫着：「Happy Birthday Cindy」，以及聖誕裝飾，沒有太多花巧。Cindy沒有出鏡，亦沒有透露跟誰慶祝，但似乎相當滿足，送上手指心留言：「Thank you！」、「Yum」、「多謝大家對我的生日祝福」。而上月她亦送了一份生日禮物給自己，「就係去咗做body check 🩻人人身體健康💪🏻💪🏻💪🏻」。
相反，郭晉安最近成為財經版大紅人，皆因他與胞姊郭致因一同創辦的草姬集團（2593）將於明日（19日）上市，消息指公開發售部份錄得超額認購約6,100倍，為今年新股「超購王」，集資最多約1.38億元。郭晉安在離婚消息爆出時，被指早於2022年分別以30萬元轉讓草姬國際30萬股普通股，以及代價15萬元轉讓ZINO International的15萬股普通股予胞姐郭致因，因與分居時間相若，一度惹來市場猜測。而郭晉安則為非執行董事兼品牌大使，負責集團的市場營銷提供整體戰略建議，「親情價」每年總酬金64萬元。
郭晉安一向投資有道，特別喜歡買磚頭，有指他持有位於西貢匡湖居、紅磡駿昇中心、旺角中僑商業大廈、太古城及荃運中心等的多項物業，高峰期市值高達9千萬，不過所有物業由始至終只屬郭晉安一人持有，歐倩怡及兩名子女郭令山和郭以雅均沒有加上名字。郭晉安曾為贍養費問題回應傳媒：「我哋兩個知道，其實有咩都係我哋兩個去溝通，大家唔使擔心。」