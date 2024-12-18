富二代女星離巢TVB轉型做YouTuber　英國法律系畢業晒超流利英語

41歲的趙希洛（Candice）被封無綫（TVB）「御用癲婆」，去年9月離巢，結束16年賓主關係。休息超過一年，趙希洛終於有新動向公布，昨日（17日）在社交平台透露轉型做YouTuber開設自己的Channel。

趙希洛離巢TVB超過一年。（Instagram/@lovecandice.c）

趙希洛離巢TVB超過一年。（Instagram/@lovecandice.c）

趙希洛未嫁先享受貴婦生活！（Instagram/@lovecandice.c）

放假期間陪媽媽一齊去旅行。（Instagram/@lovecandice.c）

趙希洛媽媽係前藝人梁小玲。（Instagram/@lovecandice.c）

首條發佈的影片，趙希洛選擇在純白的工作間以超流利全英語介紹自己，並跟愛犬Chloe一齊亮相。她透露離巢原因是想離開「comfort zone（舒適圈）」，並得到已成功轉型做YouTuber的好友陳智燊鼓勵，希望大家能認識更多她的另一面。趙希洛在IG以英文寫出感受：「我今年答應過自己,2024年要完成這個任務。太多人說這不難（YouTube頻道），但我可以說這不容易。致所有自己做的YouTuber們，你們真是太棒了。 跨出我的舒適圈絕對並不容易。學拍片和做後製絕對是漫長的學習旅程。 希望大家加入並支持我踏入YouTube世界。感謝一路上相信我支持我的人。 🫶🏻愛你們❤️」

趙希洛轉型做YouTuber（Instagram/@lovecandice.c）

純白傢俬襯托，好pure呀！（youtube截圖）

全片以英語介紹自己。（youtube截圖）

趙希洛原名趙嘉迪，出身富裕家庭，媽媽是前藝人梁小玲，爸爸趙崇康是澳洲的大律師。有指她的爸爸還經營石油生意，在香港最少有共一億五千萬物業；趙希洛在TVB開工拍劇都有司機車出車入，還傳獲父母贈8000萬半山梅道豪宅自住，是名副其實的「隱形女筍盤」。

希望俾大家睇佢嘅另一面。（Instagram/@lovecandice.c）

展現多方面嘅自己。（Instagram/@lovecandice.c）

經常周遊列國。（Instagram/@lovecandice.c）

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趙希洛一直努力追尋演員夢，但卻得不到父母認同。她自小在英國留學，修讀法律與商業系學士，以及國際商業及銀行學碩士，父母都期望她從商或成為律師，但趙希洛卻在2007毅然放下一切返港參選香港小姐，成功入圍最後五強，翌年入讀第22期無綫電視藝員訓練班，成為合約藝員。多年來，趙希洛多飾演閒角，又因為經常被派演癲婆、殺人犯等角色，故被封為TVB「御用癲婆」，直至2019年憑在《金宵大廈》中飾演憶子成狂的何太的精湛演技，一擊即中奪得「最佳女配角」獎項，她在台上哭成淚人，感謝部分家人支持，亦愧對父母：「我其實真係可以做一個演員，對唔住，你哋養到我咁大，但我做咗你哋未必認同嘅事，但我愛你哋，多謝你哋。」

趙希洛雖然拎咗「最佳女配角」，但都係得唔到爸爸認同。（影片截圖）

趙希洛被封「TVB御用癲婆」。（劇照）

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