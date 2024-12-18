衛詩雅已入紙結婚揚言做人型金條　關智斌被踢爆是英皇樓王

剛榮獲亞太影展最佳女主角的衛詩雅(Michelle)及「完美男神」關智斌 (Kenny) 攜手出席活動，與現場20對準新人親密互動，Kenny與Michelle親自化身金牌銷售員，為粉絲戴上首飾。楊受成博士更為兩位代言人送上重磅聖誕禮物，準新娘 Michelle 獲贈鑽石會籍（消費達 100 萬的尊貴會員級別）購買婚嫁。



亞太影后衛詩雅及KENNY關智斌出席代言活動收厚禮。

適逢 12 月 30 日是 Kenny 的生日，楊博士現場大爆Kenny 幾年前已坐擁4層私人物業，是英皇樓王，祝福他來年繼續越賺越多，拍多些電影，可以同影后 Michelle 演對手戲。談及榮獲亞太影展最佳女主角及華鼎獎「華語最佳影視女演員」的喜悅，Michelle 表示：「很開心也很感謝評審的肯定，對演員而言，任何獎項都是鼓勵。我每次參加頒獎典禮都非常緊張，幸好有老闆楊博士和各大品牌的愛戴和支持，贊助好多靚衫和珠寶首飾給我。有好多同事支持我、陪我渡過頒獎禮的緊張時刻。」她更透露，明年二月出嫁時目標是「人型金條」，除了用盡 EWJ Club 會籍優惠外，還笑言要問老闆借出鎮店之寶。

衛詩雅為KENNY關智斌慶生，楊受成更踢爆KENNY早已是樓王。

至於 Kenny，今年演藝事業大豐收，活躍於各大音樂節目和綜藝活動，工作滿檔。出名對投資增值甚有研究的他笑稱：「投資方面我還在學習，最重要是保本，所以穩健而有升值潛力的投資──買金就最適合我！還要多謝老闆送個「英皇金會」最高會籍給我，而且幫我供金，現在的我真是面上貼金啦！」

KENNY關智斌投資有道