TVB視后被好友驚揭真面目曾傳機心重　林明禎被爆幫男藝人搲撈

大馬女藝人林明禎近日因丟失護照缺席新片首映禮，激嬲導演彭發，最後連走七場謝票補飛。林明禎圈中人緣甚好，即使爆出失場風波，仍有藝人出面力撐林明禎。近日梁諾妍、黎紀君及嚴崇天三位圈中好友大談圈中藝人，嚴崇天除了爆料林明禎私下為人外，梁諾妍提到兩位視后對人真心，其中一位更被誤解多年是「心機女」！

林明禎失場首映禮，激嬲導演彭發。（IG@minchen333）

林明禎。（網上圖片）

梁諾妍及黎紀君先指連詩雅是她們在娛樂圈的共同好友，會互訴心事。梁諾妍稱透過洪永成認識了幾個TVB人，她直言：「有幾個我真係都覺得，我會真係好鍾意佢哋。」梁諾妍提到三個人名，包括視后胡定欣、楊茜堯（前名楊怡）及一線花旦黃翠如，梁諾妍透露會同胡定欣慶祝生日，又以「阿怡」親切稱呼楊茜堯。梁諾妍說：「你話係咪成日都會咁樣傾（心事），又唔係嘅，但我覺得佢哋都係一啲好真心嘅朋友，每次傾偈都覺得好真心、好放鬆嘅。」

梁諾妍大讚楊茜堯真心對朋友。（小紅書）

楊茜堯14年前被拍到在《萬千星輝頒獎典禮2010》疑似用肩撞兼藐爆身旁的胡定欣，更刻意擰轉背唔望定欣，只顧同另一邊的徐子珊傾偈，隨即傳出兩人不和。（節目截圖）

楊茜堯隨即被誤會為「心機女」！（節目截圖）

楊茜堯今年終於揭開「撞膊」真相，她指是徐子珊稱好凍，她才郁郁膊頭，「我記得當時子珊坐我呢邊（右）定欣坐呢邊（左），子珊同我講好凍，跟住我就話係咩，好凍咩，就係咁樣，我好肯定。」（資料圖片）

輪到嚴崇天，他則指邵音音及馮寶寶都好鍚他，他說：「音音姐當我半個仔，我會成日上佢屋企食飯，仲有佢好照顧我。」嚴崇天又指當年出書時兩位前輩各自買了幾十本書撐他。

另外嚴崇天提到林明禎，大讚對方又紅又人品好，對所有人都照顧有加，完成謝票後林明禎更特意發文Tag嚴崇天多謝對方，以「小天哥」稱呼之餘更追蹤他社交網。嚴崇天又透露林明禎為他搵Job，「一單活動搵我做主持，佢哋話係透過林明禎經理人搵我，係佢自己推薦我。」

嚴崇天透露林明禎向其他人推薦他做主持。（小紅書）

楊茜堯（楊怡）（IG@tavia_yeung）

楊茜堯（楊怡）（IG@tavia_yeung）

楊茜堯充滿活力。（IG@tavia_yeung）

楊茜堯。（資料圖片）

當年報道一出街之後就有網民節錄片段到微博並表示：「人生如戲，TVB完全可拍一部現實版的宮心計。」當年更成為茶餘飯後的討論之餘，又掀起了楊茜堯與定欣兩批粉絲的唇槍舌劍。不過兩位當事人獲悉事件後就分別於微博為事件「撲火」，並澄清二人並無不和。（資料圖片）

大馬性感女神林明禎樣子甜美、身材驕人，深受宅男喜愛。（資料照片）

相隔一個多星期林明禎又在社交網上載一條教一take過專業篤飲管的影片。（IG照片）