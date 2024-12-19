「選美狂魔」又參賽上圍連升兩級否認有隆胸：藥就有食過

「第35屆亞洲小姐海陸空宣傳活動之海」活動於昨日（18日）在尖沙咀舉行，昨日出席的15位佳麗則穿上性感泳衣登場，3號佳麗陳美濤 (Tomato)接受《香港01》 訪問表示：「我之前2021年參加過。」講到為什麼今次會選擇再參加比賽，她表示：「我覺得參加選美係一個可以增值自己嘅過程，第一次參加上圍A Cup，第二次參加就變咗B Cup，現在成果非常之好變咗（C Cup）。」

「 第35屆亞洲小姐海陸空宣傳活動之海」昨日（18日）在尖沙咀舉行，15位佳麗穿上泳衣登場。（葉志明攝）

3號佳麗陳美濤 (Tomato)。（葉志明攝）

親述上圍連升兩級秘訣

講到為什麼會突然上圍升級，她說：「其實每一次選美都會遇到對於美容同埋身材好有心得嘅女仔，每一次都教咗我啲心得，例如食物，所以每一次選美都會進步。」被問到如何升級兩個碼的秘訣，她說：「食一啲代餐，食一啲好有蛋白質嘅代餐，按摩一啲穴位同埋精油，我試咗好多唔同嘅方法，可以睇返我2021年嘅成果，而家對比係非常之好。」至於是否有做過隆胸手術，她表示：「冇呀！藥就有食過。」

陳美濤曾參加《亞洲小姐競選2021》奪得「才華飛越大獎」。（《亞洲小姐競選2021》/ YouTube截圖）

陳美濤突然上圍升級。（葉志明攝）

否認有隆胸

提到食藥是否會有反效果，她說：「食藥有啲副作用，但係唔係反效果，女仔就愛靚唔愛命。」至於進食有關藥物方面，她透露：「都有食咗半年，而家參加比賽就停一停先。」她透露有特別的才藝表演會在選美比賽中呈現。被問到會否擔心是年紀最大的參賽者之一，她坦言：「冇呀！只要大會比參加，同埋大會限制嘅年齡界限係35歲。」

陳美濤有樣有身材。（資料圖片）