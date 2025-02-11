楊冪成唯一一位85後花旦擠進海外熱度排行榜　白鹿王一博三甲之內

過去內地女星迪麗熱巴、古力娜扎等屢屢成為微博熱搜人物，關注及話題不斷，人氣非常之高。但近年只有26歲的趙露思卻氣勢驚人，一舉一動都成為焦點，連在海外人氣都相當之高，更獲選為「2024華語藝人全球熱度排行榜」的冠軍，撼贏王一博、肖戰、楊冪等人，相當厲害。

趙露思近年人氣相當強勁。（趙露思微博圖片）

只出道短短7年的趙露思，在2020年因主演劇集《傳聞中的陳芊芊》走紅，瞬間成為焦點人物，時尚及影視資源接踵而來，及後在古裝劇《長歌行》出演配角，但無論演技及裝扮，話題度都比女主角迪麗熱巴來得要高。而最近主演的古裝劇《珠簾玉幕》更聲勢奪人，收視及口碑相當好，更成為海外平台排行榜的第一名位置。

趙露思主演的古裝劇《珠簾玉幕》非常受歡迎。（趙露思微博圖片）

觀眾緣極佳的趙露思還深得海外粉絲喜愛，據發布平台的資料顯示，她在泰國熱度排行第二名，在印度尼西亞及越南的熱度則排行第一名，總合熱度成績而看，她總熱度排行第一名，而第二名就是女星白鹿，接下順序排序的則是王鶴棣、王一博、陳哲遠、肖戰、許凱、楊冪、檀健次、楊紫，而楊冪則是唯一一位85後入列的女藝人，在海外有一定累積的人氣。

趙露思成為「2024華語藝人全球熱度排行榜」的冠軍。（微博圖片）

楊冪是唯一一位85後上榜之人。（楊冪微博圖片）

多位人氣高的小生花旦在排行榜上，但迪麗熱巴、楊洋等高人氣小生花旦不在列，亦令不少網民大感驚訝。而據指這些數據來源是來自多個社交網站，包括Facebook 、Instagram、TikTok及YouTube。