數圈中「二世祖 」　有人被父狠批不知羞恥有人破產被爆周身街數

圈中有不少人星二代或者富家子弟出身的藝人雖然有父蔭，但要闖出一片天，就未必成事，甚至給人感覺終日游手好閒，不務正業，讓我們數一數曾被標籤為「二世祖 」的圈中人吧。



闊少王賢誌竟然破產被爆周身街數

傳聞家族坐擁30億元資產、含住金鎖匙出世的藝人王賢誌是上市公司王氏港建創辦人王華湘的男孫，曾任東華三院主席，亦活躍於演藝界，殊不知竟然驚傳破產。事後，王賢誌直認破產，形容為「艱難的決定」！吳家樂更爆他周身街數，他說自己與對方有些共同群組，疫情後已略有聽聞王賢誌欠下街數，「原來佢出面都有啲街數，我覺得唔奇嘅，因為佢靠自己，但嗰時我都諗，呢度出得咁嘅聲明，呢度又話有街數，嗰度又話有街數，一單半單我都當聽吓，但係我感覺就係有冇搞錯呀？成個王氏，又有爸爸，幾百萬，買少架跑車都喺度啦係咪先？我一睇到呢單新聞嘅時候，我冇愕然，我知道幾年前佢爸爸已經唔再幫佢找數。」

王賢誌曾任東華三院主席。（資料圖片）

王賢誌曾獲頒授銅紫荊星章。（FB圖片／王賢誌 Vinci Wong）

王賢誌發文回應破產，形容是經過深思熟慮及徵詢多方意見之後慎重作出。（IG@mrvinciwong）

劉子千被父狠批「不忠不孝、不知羞恥」

已故音樂教父劉家昌兒子劉子千（改名章立衡）曾因為一首《唸你》而「唱紅」兩岸三地，但因曲風老土兼被恥笑「鴨嗓」。去年，80歲的劉家昌在微博撰寫千字文，怒轟甄珍無情奪產，甚至狠批兒子劉子千「不忠不孝、不知羞恥」！他寫道：「一個兒子，39歲的男人，沒做過一天事。每天跟母親找律師研究告父親，爭財產。台北、香港、北京，已經換了不少律師。把鬥爭父親當成了職業，多可怕的教育 ！」

劉家昌早於facebook發文指控兒子劉子千與前妻甄珍。

狠批兒子章立衡（劉子千）「不忠不孝、不知羞恥」。（CFP）

章立衡（劉子千）（CFP）

鄧兆尊曾當選網民心目中「最討喜二世祖」

鄧兆尊是已故粵劇名伶新馬師曾（鄧永祥）與洪金梅（祥嫂）的長子，祥嫂於2019年因肺癌離世，有指祥嫂留下了15億遺產給鄧兆尊四兄妹，有傳鄧兆尊會分得最多，財產暴升。身家以億計的鄧兆尊參演的《皆大歡喜》令人最印象深刻。雖然同時擁有三個女朋友，但網民曾爆他私下非常有禮，更指：「世祖做番二世祖，安守本份，唔踩過界對窮人指指點點，大家舒服。」他更曾當選網民心目中「最討喜二世祖」。

鄧兆尊與三太Nana。

鄧兆尊被網民封為「現代韋小寶」。

鄧兆尊自爆曾被母親祥嫂帶去街口整容。（VCG）

梅啟明多年靠梅媽每月2萬元供養

已故天后梅艷芳的72歲胞兄梅啟明曾與梅媽覃美金就梅艷芳豐厚遺產展開長達10幾年的官司，更因此破產，而梅媽亦多次公開表示每月由7萬加至20萬的生活費「唔夠使」。而梅啟明曾自爆每月獲梅媽2萬元供養，多年來不務正業，在去年與梅媽反目後曾到餐廳工作，不過工作時一度失足入院，之後參加TVB節目《中年好聲音2》，更稱獲肥媽慰問。梅啟明更忽然「慈父上身」稱：「閂我水喉冇所謂，反正我隨時可以死，只要資助我個仔就乜都得。」

梅啟明近日宣布，將與泰籍女友May May結婚，但就被第二任太太Joey踢爆他根本未離婚。（VCG）

梅啟明稱唔會叫阿媽出一分一毫。（葉志明攝）