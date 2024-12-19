吳偉豪憶述孖周嘉洛台灣拍劇「祼跑」：希望唔會嚇親觀眾

吳偉豪和周嘉洛今日出席《愛．回家之開心速遞》「迎冬至賀聖誕」活動，兩位接受《香港01》 訪問被問到相隔多久時間沒有進劇組拍攝，吳偉豪表示：「真係考我哋。」周嘉洛續指：「我應該就半年，佢（吳偉豪）應該就一年。」他們異口同聲表示：「今次返嚟，比上一次返嚟拍攝更加開心，更加過癮，每一次都有啲驚喜。」

吳偉豪和周嘉洛今日出席《愛．回家之開心速遞》「迎冬至賀聖誕」活動。（葉志明攝）

講到二人較早前在台灣拍攝新劇《武林》因劇情需要當街祼跑，周嘉洛表示：「冇錯，我哋就去咗台灣度拍，有一個情節就講我同佢（吳偉豪）裸體，緊張就還可以嘅，最緊要有個人陪住。」吳偉豪表示：「都拍攝咗好多take，因為仲要航拍，仲有好多燈同埋好多電線之類嘅嘢，啲光同埋啲位又唔同，但係我哋事前都有去做gym！」至於會否擔心拍攝「裸跑」情節會影響形象，周嘉洛表示：「都老少咸宜，我哋一般嘅劇都唔會踩界。裸跑啲嘢其實好普通。」吳偉豪笑言：「希望唔會嚇親觀眾！」周嘉洛繼續指劇情並沒有露屁股，並表示：「都唔及林峯同吳卓羲嘅《大唐雙龍傳》。」

吳偉豪和周嘉洛回歸《愛回家》勁開心。（葉志明攝）

有傳TVB最近抽起自家劇集，率先播放合拍劇集，導致《非常檢控觀》和《痞子無間道》延遲播放，吳偉豪表示：「我之前收到消息係《非常檢控觀》會播，好似最後就冇發生到，最近播放嘅《異空感應》都好似係公司嘅劇，所以我唔知都係公司安排。」周嘉洛則回應：「我未聽過《痞子無間道》係會播。」提到吳偉豪是否有信心憑《飛常日誌》爭奪萬千最佳男配角，他表示：「我有信心有提名，但入十強就冇乜可能，我覺得對手太強。」