東張西望｜逆子繼續唔認下海阿媽仲割蓆　不滿被騷竟然冒警？

TVB節目《東張西望》一連數日報道69歲「為愛下海」的Winnie與逆子Jason爭奪580萬遺產的事，Jason早前指與Winnie沒有關係，當面不認母。Winnie指1991年時利用做舞小姐所賺的錢購入土瓜灣一單位，但只寫上「老公」阿明一人的名字。之後阿明離世，他的遺產被Jason獨吞，而他奪得遺產態度更360大反轉，與Winnie反目成仇，令她怒斥：「佢唔係人，畜生不如！」

Jason早前指與Winnie沒有關係，當面不認母。(節目截圖)

Winnie指遺產被Jason獨吞，而他奪得遺產態度更360大反轉，與Winnie反目成仇。(節目截圖)

節目組訪問Jason，但Winnie突然現身，二人直接當面對質。Winnie直指Jason說謊：「爸爸住院6個月，親戚嚟到，你就蒲一蒲頭！爸爸住咗6個月，你冇去睇，你話爸爸有錢有棺材，冇錢冇棺材。」Winnie更指Jason連殮葬費都沒有付，Jason突然喊停訪問，指希望Winnie細聲一點：「我唔採訪啦，如果再係咁！」

節目組訪問Jason，但Winnie突然現身，二人直接當面對質。(節目截圖)

Winnie更指Jason連殮葬費都沒有付，Jason突然喊停訪問。(節目截圖)

對於林映暉指Winnie與Jason所說的版本不一樣時，Jason表示：「咁我有證有據喺度嘛。」Winnie指責Jason獨領遺產：「你拎咗400幾萬，你話百幾萬係遺產稅，而家你又話三百幾萬，所以我點解要鬧你、打你。我點樣養你、點樣下海做嘢你都知！你阿爸爛賭，我點樣做小姐跑兩間場，你知㗎！」Jason指自己沒有獨領遺產，而阿明所給Winnie的100萬是想撇清二人的關係。Winnie對於Jason的話，立即澄清是自己叫阿明放售土瓜灣的單位來籌醫藥費，更指Jason在阿明病重時曾問過：「爸爸啲錢要點分？」Jason立即說：「我否認囉。」

Jason指自己沒有獨領遺產，而阿明所給Winnie的100萬是想撇清二人的關係。(節目截圖)

Winnie對於Jason的話，立即澄清是自己叫阿明放售土瓜灣的單位來籌醫藥費。(節目截圖)

Winnie指自己幫Jason向銀行借錢，亦向節目組展示了一張2019年9月訂立的殮葬費用收據，上面款項為32萬9千元，更指Jason稱款項被凍結而無法還款。Jason面對Winnie指控他沒有付阿明的殮葬費持否認態度：「我冇講過！」他更出示一張4萬多元的單據，指自己有付阿明的殮葬費。

Winnie指自己幫Jason向銀行借錢，亦向節目組展示了一張2019年9月訂立的殮葬費用收據，上面款項為32萬9千元，更指Jason稱款項被凍結而無法還款。(節目截圖)

Jason更出示一張4萬多元的單據，指自己有付阿明的殮葬費。(節目截圖)

Winnie表示想拿回遺產，但Jason表示「唔肯」。林映暉問他：「如果唔係呢件事，之前你係諗住爸爸嘅遺產係會畀佢？」但Jason竟然說：「一直都有諗過，但佢打完我之後，我就唔會啦！」林映暉繼續問他的想法是怎樣，Jason續說：「應承咗我爸爸嘅親戚照顧細佬結婚囉，其他就冇㗎啦！」但突然間Jason轉口風表示「冇諗過」要分錢給Winnie，更立即劃清界線。Jason表示由頭到尾都沒想過要把遺產分給Winnie，除了Winnie在他叔叔出殯當日出手令他重傷外，之前阿明亦已經給予她100萬元，所以不會給她分毫。Jason亦表明因為Winnie出手打他，所以養育之情都不會念。

Winnie表示想拿回遺產，但Jason表示「唔肯」。(節目截圖)

突然間Jason轉口風表示「冇諗過」要分錢給Winnie。(節目截圖)

Jason向家人及遺產管理人的宣誓中曾表示自己做警察，Winnie亦有出示證據，Jason則解釋因為當時受到Winnie不斷騷擾，所以才聲稱自己做警察來敷衍Winnie，Winnie直指Jason「冒警」：「佢由頭到尾都係冒警！冒警係有罪㗎！」

Jason向家人及遺產管理人的宣誓中曾表示自己做警察，Winnie亦有出示證據。(節目截圖)

Jason則解釋因為當時受到Winnie不斷騷擾，所以才聲稱自己做警察來敷衍Winnie。(節目截圖)

Jason現場多次不認Winnie為母，但Winnie提供錄音表示Jason在未得到遺產前都有叫她「媽咪」，更現場立即播出來。Jason聽完後表示：「唔係我嚟，我把聲唔會係咁樣，同埋佢講嘢好唔清晰喎！」雖然現場Winnie立即致電Jason，證實該號碼是他本人，但Jason仍然堅稱聲音不是自己。

Jason現場多次不認Winnie為母，但Winnie提供錄音表示Jason在未得到遺產前都有叫她「媽咪」，更現場立即播出來。(節目截圖)

Jason現場多次不認Winnie為母，但Winnie提供錄音表示Jason在未得到遺產前都有叫她「媽咪」，更現場立即播出來。(節目截圖)

Jason聽完後表示：「唔係我嚟！」(節目截圖)

Winnie被問到是否還將Jason當作兒子時，她表示會繼續當Jason是自己兒子。Winnie雖然感到氣憤養出忤逆子，她指是基因問題，因為阿明都是一個「無情無義」的人，但因為自己與Jason有感情，所以仍然會當他是兒子。

Winnie被問到是否還將Jason當作兒子時，她表示會繼續當Jason是自己兒子。(節目截圖)