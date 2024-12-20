冬至電視劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《冬至》陸劇又名(love song in winter)，改編自同名小説。有于中中、易勇、徐棱棱為執導，由黃景瑜、孫千領銜主演的一套以現代愛情為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《冬至》｜電視劇情大綱

刑警江成屹（黃景瑜飾）與女麻醉師陸嫣（孫千飾）在分手八年後再次相遇。某晚，陸嫣在上夜班的途中意外“遇見”已故多年的好友鄧蔓（何泓姍飾），隨之而來的是一連串的怪異事件。在追尋真相的過程中，刑警江成屹（黃景瑜飾）也被捲入了一系列事件。他發現陸嫣身邊的怪事層出不窮，於是“勉為其難”地將她接到家中暫住。這次的重逢並非巧合，而是與一系列連環殺人事件息息相關。江成屹發現，這起案件與陸嫣有著千絲萬縷的關係。作為一名專業麻醉師，陸嫣的專業知識在調查中提供了關鍵線索。最終，兩人聯手破解了連環殺人案的真相，也解開了彼此的誤會，重拾了往日的感情。

《冬至》播出時間｜最新追劇日曆

《冬至》電視劇一共有36集，由愛奇藝播放，首更19:00播6集，首周周五至周三每日更新2集。

网剧冬至@Weibo

《冬至》｜演員人物關係圖

网剧冬至@Weibo

《冬至》｜演員

黃景瑜 飾 江成屹

网剧冬至@Weibo

孫千 飾 陸嫣

网剧冬至@Weibo

施詩 飾 喻正

网剧冬至@Weibo

王天辰 飾 文鵬