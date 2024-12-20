黃聖依同富商老公楊子曾離過婚　網民質疑講大話懷疑冇領證

「星女郎」黃聖依與富商老公楊子最近在節目《再見愛人4》中，引起不少關注。而在最新一集節目中，楊子就自爆二人曾經離過婚，分開後財產亦一直在他手上，女方疑是淨身出戶，但不少網民難以相信他們的說話，懷疑他們根本沒有領證結婚。

楊子﹑黃聖依曾離婚。（《再見愛人4》微博圖片）

在節目中楊子對着所有嘉賓面前坦承曾與黃聖依徹底分開過，但這句說話交代的不夠清楚，所以嘉賓之一的倪萍就追問：「離婚了嗎？」楊子就表示：「對，也已經到這個程度了。」她再一直追問：「已經離了還是沒離？」他就二話不說：「離了。」大家都頓時驚呆，原來他們曾經離過婚。

楊子坦承離婚。（微博圖片）

而早前黃聖依在節目中講到自己並沒有個人財產，所有的收入來源和分配都有楊子在管理。所以針對財產問題，倪萍就直問：「分開以後錢也都分好了？」黃聖依就表示：「沒有，沒有分好，沒分過錢，錢一直在他這裡。」離婚了財產也沒有進行分配，亦遭到場外嘉賓質疑：「那這樣離甚麼婚？」甚至侯佩岑亦懷疑：「是真的有登記離婚嗎？」網民亦紛紛懷疑他們根本沒有領證結婚。

曾經離過婚，但財產卻沒有分配。（微博圖片）

另外，黃聖依在節目中亦提到自己曾患上產後抑鬱症，因為那時候患病中，而她想休息暫停所有工作，但楊子似乎不同意她的想法，她表示：「我要取消後面所有的直播行程，然後我說不管付出甚麼樣的代價，我說賠款任何，我說我要取消，然後被他攔下來，他說你不如去做這個事，我來交涉。」楊子完全無法理解她的想法。

其實，自節目播出後有不少網民開始質疑他們說話的真實性，因為他們曾被網民挖出曾在另一個節目所說的話與《再》說的話有出入，斥責他們夫妻二人是戲精。