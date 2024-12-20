張馳豪現身工展會活動過百粉絲撐場　感恩今年兩首單曲拎到冠軍歌

張馳豪（Aska）日前聯同林奕匡和陳伊霖現身維園，出席由香港電台和香港中華廠商聯合會聯合主辦的「一台工展過聖誕2024」活動，吸引了接近一百位粉絲早早排隊入場支持他。

張馳豪（Aska）日前聯同林奕匡和陳伊霖現身維園。

在活動中，司儀葉韻怡和劉蓮問Aska對工展會的印象，Aska向現場觀眾分享了以往和家人逛工展會的寶貴回憶，他那時年紀小，每個展位對他來說都充滿新奇性，看到現場無論是大人或小孩臉上也是帶著滿足的笑容，手上拿著大包小包的戰利品離開會場，這個畫面在他心目中留下了非常深刻的印象。Aska說如果要在現場挑選合適的產品送給家人，他會選擇健康產品和煑食時所用的乾貨，兩種產品也能令家人的身體得到合適的養分，健康才能有所保障。在獻唱新歌《宇宙逃生口》時，Aska 更走落台下和他的粉絲擊掌，謝謝他們長久以來的支持。

司儀葉韻怡和劉蓮問Aska對工展會的印象。

聖誕將至，Aska憶述小時候曾和家人一起在北海道過聖誕，也是他第一次看到下雪，雖然天氣真的很寒冷，但能看到街上一片白茫茫，這個首次遇上的白色聖誕真的令他很難忘。Aska同時表示2024年很感恩，兩首單曲《Dirty Rhythm 》和《宇宙逃生口》均成為排行榜冠軍歌，年底工作接連不斷，而新歌也在製作中，希望在2025年能帶給大家更多精彩的作品。

Aska憶述小時候曾和家人一起在北海道過聖誕。