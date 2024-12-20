前TVB花旦離巢後演藝路愈行愈順　打入內地市場首演劇集登央視播

現年43歲的李施嬅（Selena)自2019年與TVB結束賓主關係後，演藝之路似乎愈走愈順遂，回巢接拍《金宵大廈2》、《新聞女王》大受歡迎，令其演技備受肯定，更成功打入內地市場。近日，其有份參演的內地劇《燦爛的風和海》播出，飾演一位職場女強人，大展語言能力且霸氣十足，令網民激讚有女王Feel ，屢登微博熱搜備受關注。

李施嬅已成功打入內地市場。（李施嬅微博圖片）

入行21年的selena，演藝巔峰莫過於在2019年推出的劇集《金宵大廈》，其演技獲得網民肯定，亦被封為神劇。雖然，在同年她決定離開TVB，但因為《金》成績非常之好，所以在2022年她回巢接拍《金宵大廈2》同樣獲得好成績。隔年她有份主演的劇集《新聞女王》播出後氣勢驚人，劇集除了在香港大受歡迎之外，內地網絡聲音亦非常之高，使selena逐漸為內地觀眾熟悉。

《金宵大廈》令李施嬅被看見。（微博圖片）

正因為《新》令selena成功打開內地市場，令她有信心首次挑戰普通話演出舞台劇《向延安》，大獲好評，引起內地媒體關注。近日，其首參演的內地劇《燦爛的風和海》在央視黃金檔及湖南衛視黃金檔播出，即時引起許多關注，其飾演一位公關界職場女強人，演得淋漓盡致，氣場十足，特別有一場大展語言能力的戲份，其一手拿着飲品一手講着電話，身後有四名下屬跟隨，大曬流利英語與他人溝通，隨後又轉換廣東話、普通話，而且其普通話亦講得非常流利，完美詮釋了職場女強人的霸氣一面。

李施嬅首參演的內地劇《燦爛的風和海》播出。（李施嬅微博圖片﹑《燦爛的風和海》微博圖片）

李施嬅大曬語言能力。（微博圖片）

從「新聞女王」到「公關女王」，selena在職場劇演出非常有代入感，令網民紛紛激讚在她身上能看見許多可能性。而劇集播出後，微博亦出現「李施嬅新聞女王到公關女王」、「李施嬅港女卷王的誕生」、「李施嬅一出場就是tvb」等話題，討論度非常之高。

在劇集中展現霸氣感。（微博圖片）