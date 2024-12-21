《第35屆亞洲小姐競選全球大賽香港賽區》即將在12月29號舉行決賽之夜，較早前16位佳麗亦有出席活動會見傳媒，不過日前（18日）「 第35屆亞洲小姐海陸空宣傳活動之海」活動上，大會宣布練樂儀取替退選佳麗許詠詩(Joyce)，成為7號佳麗，對於臨時退選一事，許詠詩接受《香港01》 訪問時表示：「有啲人casting嘅時候冇出現過，我覺得所有嘢好模糊，考慮咗眾多原因所以退出。」

《第35屆亞洲小姐競選全球大賽香港賽區》16位佳麗。（葉志明 攝）

「第35屆亞洲小姐海陸空宣傳活動之海」活動大會宣布練樂儀取替退選佳麗許詠詩(Joyce)。（葉志明攝）

《第35屆亞洲小姐競選全球大賽香港賽區》退選佳麗許詠詩(Joyce)。（受訪者提供）

參賽為了加入娛樂圈？

被問到為什麼選擇參加《第35屆亞洲小姐競選全球大賽香港賽區》，她說：「我係讀英國拉夫堡大學市場營銷碩士畢業(全英國排名頭十大學)。我係見到IG有ads先嘅，之前以為電視台已經冇再喺香港，不過參選我覺得係timing ，why not? 」

許詠詩分享參加《亞姐2024》原因。（受訪者提供）

至於是否為了加入娛樂圈而參加比賽，她說：「我冇加咁多框框畀自己呀，有機會都會想嘗試，之前選環姐見到MC好專業，有時都想試下做節目主持哈哈。選美嘅話我覺得壯吓膽、鍛鍊吓，其實對於我嚟講都係幾好嘅人生經驗。咁而家都代理緊大大小小嘅美妝品牌，希望發展去唔同嘅市場，融入更多creative同埋科技元素，努力學做生意，一路夢想希望有自己嘅實體店，同埋向更加多成功人士學習取經。」

許詠詩渴望能夠擔任主持工作。（受訪者提供）

退選最主要原因?

談及退選最主要的原因，她坦言：「總括來講就係亞姐呢邊時間表不穩定，我也忽略了自己年底工作量，驚忙不過來，喺多方面唔夾嘅情況下就決定退出。比如比賽中間無啦啦話要有第二輪淘汰，其實眾多佳麗都好不解，因為11月頭已經做左第一次press con確定晒所有決賽參賽者，所以我就覺得明明之前確定好晒，但係話轉就轉，再加上有啲本身schedule好嘅項目同活動又cancel咗，所以我就有啲失望，想花多啲心機落工作上。」

許詠詩談及退選最主要原因。（受訪者提供）

被問主辦有否極力挽留繼續參賽？

被問主辦有否極力挽留繼續參賽，她坦言：「有㗎，有問我點解，自問喺我能力範圍我都盡量做到最好狀態，無論keep fit或者練舞、練對答，但係我對於呢一兩個月發生咁多未知之數嘅安排，唔想被規限住，不如把重心放喺自己，多謝呢一份經驗。」

許詠詩曾經參加過香港區「環球小姐」。（受訪者提供）

曾質疑60萬獎金真確性

提到10月初有關宣傳參加選美的海報有60萬獎金一事，不過事後的宣傳海報卻沒有再列明，她回應：「我有問嘅，因為其實呢個唔係我擔心嘅問題，係大家（佳麗）私底下都擔心，始終關係到合約，所以我就主動問，不過就未有收到回覆！獎金並唔係我唯一參賽的目的，更多嘅係可能我對比賽都有期望，難得有可以展現香港女性嘅平台，我都好珍惜，好想挑戰自己，希望鏡頭都可以錄低我地咁多個女仔成長嘅過程。」對於有關比賽獎金方面，《香港01》 向主辦單位查詢，而亞視行政總裁表示：「只是表達方式不同，沒有改變！」

《第35屆亞洲小姐競選全球大賽香港賽區》10月初宣傳參加選美的海報有60萬獎金。（IG圖片）