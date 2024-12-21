異空感應｜黃祥興情婦黃子桐係診所老闆　18歲創業︰要留條後路

TVB做藝人，不少人都會覺得「搵唔到食」。事實上如果不是全天365日「爆騷」的話，收入又的確不算很多。大家都聽過不少TVB藝人要用兼職支持夢想。TVB劇集《異空感應》中，飾演「大肚婆」Mily的黃子桐，原來近年已榮升做老闆開了兩間診所，一間身體檢查中心。

黃子桐真係好搏。（《異空感應》截圖）

呢幕戲好驚險。（《異空感應》截圖）

呢幕戲好驚險。（《異空感應》截圖）

她接受《香港01》訪問時，坦言經歷了非常多辛苦日子才可以一步一步達成目標。她表示，自18歲起未入行就已經開始創業，為了創業，期間做過十分多兼職，例如有大學part-time翻譯，私人補習，賣眼鏡，瑜伽中心職員，活動公關，NGO策劃，禮儀小姐等等。儲到錢後，她又將資金投資及增值自己。她說：「畢業之後出嚟做過診所經理，後來進修就讀中大醫學院碩士，主修公共衛生。讀完就同朋友同學一齊開咗間身體檢查中心，做到而家就開咗兩間診所，一間中醫一間西醫。」

劇中黃子桐飾演黃祥興的情婦。（《異空感應》截圖）

劇中黃子桐飾演黃祥興的情婦。（《異空感應》截圖）

看似順風順水，但她直言過程相當辛苦。她說：「唔好成日話呢行慘，因為最緊要追尋夢想之外，要留條後路畀自己。」她分享到，入行前是一個相當節儉的人，不會買名牌手袋，與家人同住，甚至有一段長時間，兼顧修身而每日只食一餐自己煮的雞胸肉。儲了一筆錢後，才去進修自己。她說：「我嘅學士學位讀咗4年，碩士本身part-time讀兩年，但係我迫埋喺一年完成晒。日日zoom，一邊拍劇一邊做功課溫書。」

現實中黃子桐已是兩間診所的老闆。（《異空感應》截圖）

回想起那段半攻讀的時光，她坦言：「嗰時我知自己有抑鬱，讀書壓力真係好大，日日都想死。拍《破毒強人》嗰時，每日返TVB都俾人話我肥，幕前幕後都有人咁講。我知大家都想我好，但係嗰時我讀書又拍劇仲有兼職，拍劇等埋位就做功課溫書開Zoom上堂，等於一個人做幾個人嘅嘢。我講出嚟唔係想話畀人知我有幾叻，而且係講我都係把握機會。因為入呢行真係機會走咗就冇。」

黃子桐好多時都只是飾演閒角，不過仍然有不少網民留意到。（截圖）

參選「2018年香港小姐」的黃子桐。（資料圖片）

黃子桐校園照片。

吳嘉儀向黃子桐挑機呢幕都幾得意。

黃子桐在《十八年後的終極告白2》中飾演林雙雙（Daisy），有「車震」場面。 (截圖)

她透露，完成學業與幾位同學朋友夾錢開了一間身體檢查中心，其後又再分別開了兩間中醫診所（諾華醫療服務中心）。她說：「投資咗六位數，未到七位。檢查中心開咗兩年之後就開診所，而家計劃緊將拓展中醫診所。不過未咁快，都係要守咗先。」問到生意的收入，她坦言並不算很多，她笑言：「唔食唔住儲10年，個收入都買到個一房單位嘅。」