黃子華許冠文30年前舊片出土　入行因自覺比呢位荷里活巨星靚仔

「子華神」黃子華與「一代笑匠」許冠文主演的電影《破·地獄》上映多日票房已衝破億元，榮登香港史上華語片票房榜第一位。電影亦成為近年最受網民，觀眾討論的話題，而近日也有人翻出兩人在30年前，於亞視節目《許冠文陪你等睇波》中的片段，兩代笑匠「交鋒」的對答相當精彩！

許冠文以「英雄人物」介紹黃子華。（YouTube影片截圖）

節目中，許冠文先以「有人做盤冷門生意係引人笑，國際上有個名叫『自殺式表演者』」來形容出場的嘉賓。他更說黃子華演出後非常成功，每年都有人入場睇騷。許冠文還說：「今晚我真係想介紹呢位英雄人物畀大家。呢種表演形式係我最鍾意嘅，我都想做嘅嘢，不過佢做咗（先）咁解。英文叫stand-up comedy，中國叫佢單口相聲，我叫笑話，佢改個名叫『棟篤笑』。」

黃子華表示當年自覺比周潤發靚仔。（YouTube截圖）

許冠文問及黃子華入行的原因，黃子華就指着其中一位現場觀眾，說：「嗰陣時我就好似呢位四眼哥哥咁，我嗰時就係想做明星，喺外國唐人街見到周潤發幅相，嗰時喺諗『呢條友，我靚仔又靚仔過佢。』但係嗰時我唔知，身邊好多朋友好似Micheal咁陷害我，Micheal都成日話我唔靠食腦，係靠個靚樣。『我靚仔又靚仔過佢，讀書又讀得多過佢，我冇理由做唔到明星。』終於就犯咗兩樣錯，靚仔就唔夠佢靚仔，原來讀書多係冇用，如果讀書多可以做到明星，咁港大校長就紅過四大天王啦。」引起現場鼓掌聲。

黃子華教路，如果做棟篤笑時，台下觀眾唔笑應該點處理。（YouTube截圖）

許冠文和黃子華又講到，如何應對棟篤笑時人們不笑的情況。黃子華說：「通常就得兩個方法，一就係埋去『𡁻』佢。『𡁻』佢就梗係唔係暴力啦，而係埋去玩吓佢。佢可能嗰日經歷唔愉快嘅嘢，可能係仆親呀之類，咁你就埋去問佢係咪仆親。如果唔係，咁係咪媽媽有事呢？如果佢唔笑，埋邊啲人笑咪得囉。」

黃子華教路，如果做棟篤笑時，台下觀眾唔笑應該點處理。（YouTube截圖）

至於第二個方就更考驗表演者的抗壓能力，他說：「一係最有用嘅方法就係，你講完笑話人哋唔笑，你就當冇講過。如果你笑你就唔正常，（因為）我都冇講過笑話，咪講下一個囉，講到啲人笑為止。有時好似Micheal咁一場個幾鐘，可能講咗600幾個笑話，你唔覺之嘛，但係你哋就得笑咗三四十次啫，咁即係有500幾個笑話冇笑過，即係我哋要咁。」