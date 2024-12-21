88歲「御用工人」梁愛近況曝光　唔望長命百歲與一巨星保持聯絡

現年88歲、有「御用工人」之稱的前TVB資深綠葉梁愛，去年復出為陳奕迅的歌曲《社交恐懼癌》拍MV劇場版，扮演大廈的清潔工，勾起大家好多回憶。日前梁愛接受好友楊鴻的YouTube節目做嘉賓大談近況，片中見她消瘦不少，但看上去仍很精神，說話中氣十足。

梁愛說：「我嘅身體so far so good，我係表面風光，內裏陰乾，係周身骨痛，但係我呢幾年好彩住咗水泉澳邨，環境好衛生好，住到我肥肥白白，所以我條老命喺度養住，唔錯。」

梁愛參與陳奕迅新歌MV演出。（影片截圖）

梁愛參與陳奕迅新歌MV演出。（影片截圖）

對於電視撈飯長大的觀眾來說，梁愛的名字一定不陌生，入行逾半世紀，作品多不勝數，要數到最令人深刻的，一定包括在劇集《他來自江湖》中，扮演巴辣寸嘴的工人「愛姐」，經常與「星爺」周星馳鬥嘴鬥氣，非常有火花。此外，梁愛又參演過《狂潮》、《網中人》等深入民心的經典劇，可以說是看著「發哥」周潤發、鄭裕玲及汪明荃等巨星成長。想不到她至今仍與周潤發有聯絡：「嗰日阿鵬（盧海鵬）生日都叫咗我去，仲出錢出力出埋車，真係好得。仲有陳儀馨都對我好好，留咗間房畀住，上天對我真係不薄，家道中落，個仔走咗，個個都出嚟，尤其係我個契女，佢對得我好好，真係好感觸。」

梁愛接受楊紹雄訪問。（影片截圖）

梁愛今年88歲。（影片截圖）

雖然消瘦不少，但說話中氣十足，好精神。（影片截圖）

梁愛回憶2019年跌倒受傷，兒子由加拿大返港照顧母親，豈料返加不久，在家中因隱性心臟病發猝死，終年55歲，對於白頭人送黑頭人，梁愛說：「人唔使嘆惜咁多，有啲嘢係上天整定，好似佢臨走前話畀定筆錢我，但係我嗰陣話唔使，點知佢一走乜都冇晒。好彩我孫都對我好好，佢一年返嚟睇我兩次，連孫新抱都係，係咪上天對我好好，我老咗都好滿足。」她續說：「孫仔而家買到屋，話間房畀我，但係我唔想，大家年紀相距太大，而且生活習慣又唔同，所以我留返喺香港生活。」

梁愛透露早前接演一部慈善電影，怎料因天氣太熱，開工數天因太熱捱到病足10日。梁愛叫大家千萬不要祝她長命百歲，個性直率的她說：「同我有仇先好咁講，我成日同自己講，可以死唔可以病，所以成日都撐住。」

梁愛談近況。（影片截圖）

梁愛話唔想長命百歲。（影片截圖）

梁愛年前經歷喪子之痛。（網上圖片）

梁愛的大半生經歷大起大跌，她曾在電台訪問中透露自己出生於內地，自細家境貧窮，還遭親生父母遺棄，之後被送來香港的富貴家庭做養女，惟養父母家道中落，加上不時欺負她，所以她在12歲時決定離家出走，自力更生。梁愛憶述當時曾做過搪瓷廠工人、大排檔侍應及住家工人，至19歲時應徵做臨時演員，因而展開演員生涯。在60年代，梁愛下嫁著名導演左几，最風光時曾擁有3個工人和一個司機，但受67暴動影響令兩夫妻陷入破產困境。其後梁愛再於70年代轉投無綫，努力拍劇供兒子到英國讀大學，是一位好偉大的媽媽。

梁愛被稱TVB「御用工人」。（影片截圖）

拍過無數劇集，曾與譚炳文合照。（影片截圖）

梁愛與周潤發曾合作《江湖小子》，二人至今仍有聯絡。（影片截圖）