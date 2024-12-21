中年歌手怕後浪湧上決心操弗　花6位數置裝唔靠富媽媽：經濟獨立

眼見《中2生》和《中3生》來勢洶洶，現年40歲《中年好聲音1》季軍、綽號「英國豪」的羅啟豪不敢怠慢，最近決心瘦身改形象，是繼自小患社恐，參加歌唱比賽的第二度突破。羅啟豪今日（21日）在IG分享操肌成效，見他拎住兩個啞鈴騷手臂，寫著：「身為歌手一定要保持最佳狀態，多謝 @oswald.coach 幫我達成呢個目標！」

羅啟豪係《中年好聲音1》季軍。（節目截圖）

今年3月推出第一首歌《相信 相信》。（IG@ramonlomusic）

原來，羅啟豪早前由朋友介紹，搵來曾參加《我推的野男LIVE 》「筋肉霆鋒」關經翰（Oswald）幫拖操弗。他接受《香港01》訪問時表示：「以前都間中做運動，但見唔到效果。所以搵Oswald教做運動，不過我唔係要操到一身肌肉，而係想著衫靚啲，畀人新鮮感。」

羅啟豪最近積極操弗。（IG@ramonlomusic）

搵咗曾參加《我推的野男LIVE 》「筋肉霆鋒」關經翰（Oswald）幫拖操弗。（IG@ramonlomusic）

羅啟豪話只係想着衫好睇啲。（IG@ramonlomusic）

以前只係間中做運動。（IG@ramonlomusic）

要以新形象見人，羅啟豪還花了六位數，分別幫襯名店及本土DESIGNER置新裝，在即將出席的新城頒獎禮，及澳門回歸騷等公開活動出現：「係時候要投資返畀自己，同時亦畀觀象睇到我唔同一面。」

最近花6位數置裝。（受訪者提供）

至於有指他家境富裕，母親劉英（Anne Lew）亦猛料，是已故TVB老闆方逸華好友，他早已澄清母親跟六嬸，只是在數十年前於一個音樂節目同場，並不算認識。他並指向來經濟獨立，自己搵錢自己使，今次亦是動用儲備金置裝：「入行年半做咗唔少騷，有一定收入，加上以前做平面設計師，儲落啲錢，有需要就攞出嚟用。其實我向來貼地，都會搭巴士、電車，對我嚟講，電車好有香港情懷，我得閒，都會坐電車。」

羅啟豪都有貼地一面，透露喜歡搭電車。（網上圖片）

羅啟豪被多次提及佢媽媽。（節目截圖）

原來媽媽大有來頭。（節目截圖）