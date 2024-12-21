MK POP始祖《kiss kiss kiss》勁過《APT.》？　網民嘆：行得太前

BLACKPINK Rosé與Bruno Mars的《APT.》成為2024年的洗腦神曲，推出僅兩個月就已在YouTube錄得近6.5億次播放次數，其古怪有趣又洗腦的歌詞「아파트 아파트」成為時下老中青都識唱的歌詞。

拾音社曾經都紅過一排。（網上圖片）

講起「洗腦」二字，其實早年內地廣州也出現過一隊以「古怪有趣」為主的組合「拾音社」。拾音社由同為廣州音樂學院星海音樂學院的畢業生何柏誠和李滔均組成，並於2009年出道。起初兩人以新穎獨特的曲風為主打，創作出《kiss kiss kiss》、《菲士》、《越愛美麗》等多首作品。

好多人都識拾音社首《kiss kiss kiss》。（YT截圖）

當年，同期還有天堂鳥、Faith等組合出現，2014年正值拾音社的高峰期，網上更出現了「MK POP」這個名詞去形容他們。雖然拾音社是廣州組合，但卻「紅」到連香港人都認識，算是樂迷的一大集體回憶。當年有不少網民都以取笑的心態去聽拾音社的作品，可是他們卻沒因此而放棄，反而以「唔驚俾人笑，有人識咗先」的心態應對。近年，拾音社較少推出歌曲作品，但也有《做條鹹魚幾咁威》、《藤條女神》等富有玩味的新品推出。

年頭拾音社推出過新歌《做條鹹魚幾咁威》。（IG截圖）

近日有網民在討論區談及這一廣州粵語男子組合，表示「近排機緣巧合之下聽返 發現真心幾好聽，得罪講句依首歌同Power APT根本同級數，甚至喺ILLIT啲洗腦歌之上」，更直言拾音社「走得太前」。帖文引來不少網民留言分享，有不少人更十分認同樓主的觀點。

有網民討論「拾音社走得太前」。（截圖）