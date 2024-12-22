鍾欣潼倫敦巡唱身型再暴漲　「超浮腫」昔日女神級瓜子臉不翼而飛

Twins的蔡卓妍（阿sa）和鍾欣潼（阿嬌）自從年頭完成香港的14場紅館演唱會後，再到內地巡迴演出，日前她們飛到倫敦開演唱會，繼續爆滿，反應叫好叫座！

阿Sa蔡卓妍和阿嬌鍾欣潼完成13場內地個唱，最近繼續TWINS世界巡迴演唱會。（大會提供）

阿嬌參與《乘風破浪3》的狀態超級好。（微博@鍾欣潼）

鍾欣潼倫敦巡唱身型再度暴漲

阿嬌日前於Twins的倫敦站演唱會，身型再度暴漲，不斷被網民轉發有關演出的照片。照片中可見阿嬌當天身穿華麗的衣服登場兼戴上頭飾，造型恍如仙女，不過面部相當浮腫，昔日的瓜子臉不再，眼睛顯得特別細，但沒有影響在場觀眾熱烈澎湃的情緒，依然選擇力撐偶像兼且全場大合唱！

對於阿嬌現的最新狀態，網民紛紛留言寫上：「嘩，減肥啦，太過肥！」、「來到英國就好應該改掉鍾意評價人地身形嘅思維」、「阿嬌有肥過，有瘦過，有靚過，就是歌藝沒有進步過」、「好多人43歲都keep 唔到阿嬌咁既顏值」、「不如post自己張相出黎俾大家評價下先」、「係咪浸咗喺海幾日？」、「係咪俾人P咗圖咋，點會恐怖到咁？」不過亦有粉絲大撐偶像指：「只是角度問題，真人唔係咁！」

鍾欣潼倫敦巡唱身型再度暴漲。（threads截圖）

對於鍾欣潼現身倫敦演唱會的最新狀態，網民紛紛留言評價。（threads截圖）

網民直接批評鍾欣潼的身形！（threads截圖）

過去，阿嬌曾經因荷爾蒙失調一度發福，而成為網民的討論焦點，之後她參加內地綜藝《乘風破浪3》減磅已經回復到當年的Fit爆身材，不過今年中她現身澳門表演時，被網民指最新的身材暴漲，並留言寫上：「我阿嬌胖過，瘦過，但是沒有醜過！」

鍾欣潼較早前澳門登台被網民彈身材暴漲。(小紅書圙片)