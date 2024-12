梁芷珮德國歎水中央桑拿屋　受撐拐杖婆婆啟發挑戰35層樓高空鞦韆

「旅遊達人」梁芷珮(Christy)主持的旅行節目《潮什麼》系列今次去德國,最新一輯合共五集的《德國潮什麼》將於明晚(23日)首播,識玩識歎的 Christy,首兩集先後暢遊慕尼克、羅騰堡及柏林,了解德國馳名的啤酒文化,深入體驗德國古世紀的歷史,以及柏林的打卡潮點,行程豐富。

梁芷珮要試玩High Swing。

見到頭髮花白、撐著拐杖嘅婆婆都堅持要坐上呢個高空鞦韆。

Christy 即大受感染踏出勇敢一步。

勇敢但都係好驚。

先說柏林,Christy 先後體驗了別具特色的「廁所 Burger」、「火車酒吧」及「舊巴士餐廳」、一人 Disco、水中央桑拿屋,及全歐洲最高、身處 120 米高空的 High Swing!由於High Swing 足足有 35 層樓高,故 Christy 尚未埋位大嗌驚驚,不過當她見到一名頭髮花白的婆婆、撐著拐杖都堅持要坐上這個高空鞦韆,Christy 即大受感染踏出勇敢一步:「婆婆都做到,我係絕對得嘅。如果我有幸可以活到 80歲,我要嚟玩多次。」當 Christy 正式坐上鞦韆後,則嚇到咿嘩大叫謂:「好變態呀,原來好癡線架,完全係驚險架吓,感覺完全係飛咗出去。」

每輯都會着泳衣。

今次去咗水中央桑拿屋。

睇見都好正!

好玩!

至於水中央桑拿屋則相當梳乎,身穿一件頭泳衣的 Christy、與攝影師老公在一間最多能容納四人的小木屋,不間斷地大歎戶外明媚陽光及室內桑拿,能享受自己加炭的樂趣之餘,還能以超近距離接觸大自然,相當之正。另外 Christy 還先後以德式村姑 Look 及中古貴婦 Look 參加慕尼克啤酒節,及當地大型的中世紀節日,換上德式村姑 Look 的 Christy,大晒小蠻腰及健康古銅色肌膚。

一人 Disco。

德式村姑 Look 感受慕尼克啤酒節熱鬧氣氛。

同老公喻工作於娛樂,嘆番杯啤酒先。

參加當地的大型中世紀節日。

夜晚真係好靚。