梁芷珮德國歎水中央桑拿屋　受撐拐杖婆婆啟發挑戰35層樓高空鞦韆

「旅遊達人」梁芷珮（Christy）主持的旅行節目《潮什麼》系列今次去德國，最新一輯合共五集的《德國潮什麼》將於明晚（23日）首播，識玩識歎的 Christy，首兩集先後暢遊慕尼克、羅騰堡及柏林，了解德國馳名的啤酒文化，深入體驗德國古世紀的歷史,以及柏林的打卡潮點，行程豐富。

梁芷珮要試玩High Swing。

見到頭髮花白、撐著拐杖嘅婆婆都堅持要坐上呢個高空鞦韆。

見到頭髮花白、撐著拐杖嘅婆婆都堅持要坐上呢個高空鞦韆。

Christy 即大受感染踏出勇敢一步。

勇敢但都係好驚。

先說柏林，Christy 先後體驗了別具特色的「廁所 Burger」、「火車酒吧」及「舊巴士餐廳」、一人 Disco、水中央桑拿屋，及全歐洲最高、身處 120 米高空的 High Swing！由於High Swing 足足有 35 層樓高，故 Christy 尚未埋位大嗌驚驚，不過當她見到一名頭髮花白的婆婆、撐著拐杖都堅持要坐上這個高空鞦韆，Christy 即大受感染踏出勇敢一步：「婆婆都做到，我係絕對得嘅。如果我有幸可以活到 80歲，我要嚟玩多次。」當 Christy 正式坐上鞦韆後，則嚇到咿嘩大叫謂：「好變態呀，原來好癡線架，完全係驚險架吓，感覺完全係飛咗出去。」

每輯都會着泳衣。

今次去咗水中央桑拿屋。

今次去咗水中央桑拿屋。

今次去咗水中央桑拿屋。

睇見都好正！

好玩！

至於水中央桑拿屋則相當梳乎，身穿一件頭泳衣的 Christy、與攝影師老公在一間最多能容納四人的小木屋，不間斷地大歎戶外明媚陽光及室內桑拿，能享受自己加炭的樂趣之餘，還能以超近距離接觸大自然，相當之正。另外 Christy 還先後以德式村姑 Look 及中古貴婦 Look 參加慕尼克啤酒節，及當地大型的中世紀節日，換上德式村姑 Look 的 Christy，大晒小蠻腰及健康古銅色肌膚。

一人 Disco。

德式村姑 Look 感受慕尼克啤酒節熱鬧氣氛。

同老公喻工作於娛樂，嘆番杯啤酒先。

參加當地的大型中世紀節日。

夜晚真係好靚。