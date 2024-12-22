梁芷珮德國歎水中央桑拿屋 受撐拐杖婆婆啟發挑戰35層樓高空鞦韆
撰文：程嵐風
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「旅遊達人」梁芷珮（Christy）主持的旅行節目《潮什麼》系列今次去德國，最新一輯合共五集的《德國潮什麼》將於明晚（23日）首播，識玩識歎的 Christy，首兩集先後暢遊慕尼克、羅騰堡及柏林，了解德國馳名的啤酒文化，深入體驗德國古世紀的歷史,以及柏林的打卡潮點，行程豐富。
先說柏林，Christy 先後體驗了別具特色的「廁所 Burger」、「火車酒吧」及「舊巴士餐廳」、一人 Disco、水中央桑拿屋，及全歐洲最高、身處 120 米高空的 High Swing！由於High Swing 足足有 35 層樓高，故 Christy 尚未埋位大嗌驚驚，不過當她見到一名頭髮花白的婆婆、撐著拐杖都堅持要坐上這個高空鞦韆，Christy 即大受感染踏出勇敢一步：「婆婆都做到，我係絕對得嘅。如果我有幸可以活到 80歲，我要嚟玩多次。」當 Christy 正式坐上鞦韆後，則嚇到咿嘩大叫謂：「好變態呀，原來好癡線架，完全係驚險架吓，感覺完全係飛咗出去。」
至於水中央桑拿屋則相當梳乎，身穿一件頭泳衣的 Christy、與攝影師老公在一間最多能容納四人的小木屋，不間斷地大歎戶外明媚陽光及室內桑拿，能享受自己加炭的樂趣之餘，還能以超近距離接觸大自然，相當之正。另外 Christy 還先後以德式村姑 Look 及中古貴婦 Look 參加慕尼克啤酒節，及當地大型的中世紀節日，換上德式村姑 Look 的 Christy，大晒小蠻腰及健康古銅色肌膚。