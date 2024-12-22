李小龍86歲餅印家姐李秋源近況曝光　意外揭細佬鮮為人知一面

傳奇武打巨星李小龍，是截拳道創始人，生於美國三藩市，在香港成長。讀書時期李小龍在美國華盛頓大學修讀戲劇，曾客串演出多部美國電視劇，直到1971年，李小龍回流香港，獲香港嘉禾電影公司老闆鄒文懷邀請出演電影《唐山大兄》， 首部主演作品經已創下香港開埠以來最賣座紀錄，迅速展開知名度，更席捲所有華人地區，甚至是歐美全球。

李小龍是傳奇武打巨星，至今影迷仍遍佈。（視覺中國）

此後他主演的《精武門》、《猛龍過江》、《龍爭虎鬥》及《死亡遊戲》亦成功帶起中國功夫熱潮，可惜在拍攝《死亡遊戲》期間，李小龍突然猝死在女星丁佩家中，享年32歲，死訊震驚整個演藝圈，雖然英年早逝，但李小龍僅以4部半動作電影被俘虜一眾粉絲，至今過了50年，李小龍迷仍遍佈全世界。

李小龍與渣巴亦師亦友。（劇照）

在拍攝《死亡遊戲》期間，李小龍突然猝死在女星丁佩家中，至今死因依舊成謎(youtube@ATV 亞洲電視 截圖)

李小龍有兩個姐姐李秋源和李秋鳳，以及哥哥李忠琛和弟弟李振輝，近日，「成家班」的陳威廉在社交平台分享了在美國與86歲的李秋源去吃晚餐，他以「每個周末我幫李小龍的妹妹」為題寫道：「跟李小龍的妹妹Phoebe Lee去吃晚餐。每周末見她。特別的是我去什麼地方，人也告訴她我一眼小龍！永遠榮幸！」

「成家班」的陳威廉在社交平台分享了在美國與86歲的李秋源去吃晚餐。（小紅書截圖）

「成家班」的陳威廉在社交平台分享了在美國與86歲的李秋源去吃晚餐。（小紅書截圖）

不少網民更正陳威廉的貼文，指李秋源其實是李小龍的姐姐，從片中所見，李秋源戴了一頂黑色帽、身穿羽絨、手腕著一個小手包；雖然已86歲，但面色紅潤，看上精神相當不錯，行動自如且說話清晰夠中氣，面部輪廓更與李小龍倒帽一樣。

86歲的李秋源氣色相當不錯。（小紅書截圖）

李秋源行動自如且說話清晰夠中氣。（小紅書截圖）

李秋源見到熟人拉下口罩，面露笑容地說：「我話唔係啫，呢度仲衰，鬧鬼佢喔，咁抵死！佢好快㗎、好高㗎！佢隻腳遞到好高㗎！」期間身穿白色恤衫的男友人，似乎受過李秋源的幫忙，充滿感激地說：「因為佢（李秋源）撐過我一次，我到而家都仲記得，你話呢，我唔算粗口，你細佬仲粗口過我！」意外揭李小龍鮮為人知一面。

身穿白色恤衫的男友人，感激李秋源之前曾幫忙。（小紅書截圖）

可見李秋源都是一名義氣仔女。（小紅書截圖）

隱約見到李秋源已滿頭銀髮。（小紅書截圖）