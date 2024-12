張敬軒昨日(21日)到香港國際機場出席聖誕許願樹亮燈儀式,及擔任表演嘉賓,與兒童合唱團於機場展開一場聖誕快閃表演,演唱多首動人心弦的經典聖誕金曲,包括《Deck The Halls》、《Hark the Herald Angels Sing》、《We Wish You a Merry Christmas》等,為大家帶來節日的喜悅和歡樂,吸引眾多旅客圍觀。

張敬軒以及一眾花旗代表與所有旅客分享聖誕喜悅

張敬軒表示:「好開心第一次喺機場離境大堂唱歌,並再次以代言人身分合作,透過大家對旅行嘅共同理念,希望喺聖誕佳節將節日嘅歡樂,同 positive 嘅 energy 帶畀旅客,所以就一齊 co-create 咗今次嘅表演,連繫香港及世界各地嘅旅客。我哋特意挑選咗耳熟能詳嘅聖誕歌,同大家一齊慶祝聖誕並送上祝福。」

張敬軒與「Citi 聖誕許願樹」

同場設置互動攝影專區讓旅客在出發前製 作個人專屬聖誕 e-card,留下美好時光

對於有沒有外遊的計劃,張敬軒笑指本身打算完成這個快閃聖誕表演之後,便直接出發旅遊,最終因工作關係而打消念頭。他更表示哥本哈根是其中一個最想去的地方,因為自己很喜歡北歐的城市,特別是當地的傢私設計。

