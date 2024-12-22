Kayan9896豪門夢碎舊愛Locker指好耐冇聯絡　14字回應對方講出軌

何啟華、Locker（林家熙）、Jeffrey （魏浚笙）、黃德斌、王菀之、王丹妮、廖子妤《焚城》今日繼續為造勢，更與二百多名粉絲拉大隊上船遊維港。提到劉德華日前在演唱會上表示想電影破紀錄，Dee表示有辦法幫手谷票，就係做少少投資，收購所有戲院再安排全線《焚城》，但目標太大，預計要下世才能執行。

Locker舊愛Kayan9896昨宣布與「百億富三代」分手，Locker 表示好耐冇同對方聯絡。（葉志明攝）

Jeffrey 同Locker 「重現」鐵達尼。（葉志明攝）

《焚城》大隊今日遊維港。（葉志明攝）

《焚城》大隊今日遊維港。（葉志明攝）

ERROR早前預告有計劃落區為演唱會造勢，問到Dee會哥帶埋花姐落去捆綁，他說：「花姐話佢有機會表演除衫，佢又喺我面前講過。」阿Dee更邀請locker幫手，仲話少見面所以冇乜所謂。Locker 雖然有震驚感覺，但都話「預埋佢」。提到日前喺啟德新場演出，Dee大讚設施夠新淨，而且多個場地以供表演都係好事。對於193指責提詞機如老虎機，他說；「始終係新地方，人手係有混亂，但盡咗力。一兩吓失誤，當然可以做好啲，但好在我都唔知自己唱緊咩。（193話等8小時綵排，因為太多人？）大家都見到有幾多歌手，時間得咁多，又要配合其他人，所以ERROR係頭尾綵排，但呢個都係藝人基本。」

《焚城》大隊今日遊維港。（葉志明攝）

Locker舊愛Kayan9896昨宣布與「百億富三代」分手，Locker 表示好耐冇同對方聯絡，但講到Kayan9896喺節目中提到前度出軌時，Locker ：「大家會點樣諗我又真係控制唔到。」

講到Kayan9896喺節目中提到前度出軌時，Locker ：「大家會點樣諗我又真係控制唔到。」（葉志明攝）