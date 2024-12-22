寵妻視帝內地宣傳變萬人迷　竟當嬌妻面前向女粉絲做呢樣嘢？

現年47歲的陳展鵬憑劇集《城寨英雄》「朝猛山」一角，於《萬千星輝頒獎典禮2016》奪得「最佳男主角」榮升視帝，登上事業高峰；其後遇到他人生的最佳女主角，與落選港姐單文柔（Phoebe）在2018年結婚，翌年誕下愛女「小豬比」 陳諾瑤（Quinta） ，一家三口甜蜜幸福。雖然已為人夫，但陳展鵬寵妻顧家形象令他人氣有增無減，擁有龐大的「好鵬友」（粉絲暱稱）支持。

陳展鵬憑劇集《城寨英雄》「朝猛山」一角奪得視帝。（資料圖片）

陳展鵬除了好戲外，還是好老公、好爸爸，一家三口甜蜜幸福。（IG@rucochan）

近年主力拍劇的陳展鵬，未有忘記他的歌手身份，繼早前推出單曲後，亦將於明年1月12日在廣州舉行個人演唱會。近日，陳展鵬到廣州展開連串宣傳活動，太太單文柔也有做跟得夫人陪伴左右，而陳展鵬竟大膽在太太面前撩女？

陳展鵬沒放下自己歌手身份，每次登台都有大批「好鵬友」支持。（IG@rucochan）

陳展鵬宣布將於明年初在廣州舉行《陳展鵬 DREAMPLAN個人音樂會》。（IG@rucochanofficialfc）

陳展鵬非常重視今次廣州個唱，他首站先到了「埋堆堆」總部「掃樓」，準備下午茶和飲品慰勞當地的宣傳人員。陳展鵬於辦公室內極受歡迎，頓成變成「萬人迷」，他手捧飲品先作自我介紹，然後答謝大家為他剪片和宣傳，態度友善親切，有女員工按捺不住情緒揭露了自己「迷妹」身份，衝口而出說：「應該嘅！」逗得陳展鵬非常開心，叫高層要向這位粉絲員工加人工外，還大膽在太太面前問對方叫什麼名字，但其實都只是滿足女粉絲簽個名而已，果然識冧粉絲。

陳展鵬近日到廣州宣傳個唱。（小紅書截圖）

態度相當親切。（小紅書截圖）

陳展鵬準備下午茶和飲品慰勞當地的宣傳人員。（小紅書截圖）

該女員工事後激動寫著：「啊啊啊煎pang距對我笑啊！ 翻工目的已達到！」她續言：「這個幸福感，超絕飯撒，什麼時候都說tvb藝人好啊！真係阿媽我得咗啦！ ！煎pang太溫柔啦！菲比都好靚。見到噶時候太緊張，語無倫次又一片空白什麼都想不到了，沒有跟菲比打招呼，但幸福使我又能努力上班了。」

有女員工對住陳展鵬按捺不住情緒，揭露了自己「迷妹」身份。（小紅書截圖）

逗得陳展鵬非常開心。（小紅書截圖）

陳展鵬還問女粉絲叫咩名，冧到對方一陣陣。（小紅書截圖）

該女員工與陳展鵬的近距離接觸惹來其他粉絲極度羨慕，紛紛留言：「哇塞，羨慕呀」、「好靚仔呀」、「羡慕了姐妹」、「這也太近了吧！上海寶寶表示羡慕嫉妒恨」、「煎pang笑起來真係好靚仔」、「好幸福呀姐妹」。而翌日，陳展鵬又馬不停蹄到佛山一個商場內舉行簽名會，從網上片段所見，陳展鵬被大批粉絲迫到寸步難行，需要多位保安開路，場面震撼。可見這位寵妻師帝在內地有著極高人氣。

陳展鵬翌日又馬不停蹄到佛山一個商場內舉行簽名會，太太單文柔亦有陪伴左右。（小紅書截圖）

陳展鵬被大批粉絲迫到寸步難行，需要多位保安開路，場面震撼。（小紅書截圖）

要多名保安開路。（小紅書截圖）

陳展鵬在內地人氣極高。（小紅書截圖）