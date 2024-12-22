台灣樂團告五人冬至於香港辦世巡　犬青興奮到爬上鐵欄上面唱歌

台灣樂團告五人，冬至晚上（21日）於香港亞洲國際博覽館Arena為世界巡迴演唱會《宇宙的有趣》香港站演出。走遍大江南北，日本，歐美、東南亞等等地方，《宇宙的有趣》第一次到香港演出，也是《宇宙的有趣》的世界巡迴最終站，對他們來說，昨晚意義非凡。香港歌迷也沒讓他們失望，演唱會從頭都是大合唱到尾， 感人、有趣熱鬧場面一幕又一幕，令告五人三位都動容，沒想到香港這麼熱情，來到最後再見，隊長忍不住道謝時，也閃著淚光 。

告五人驚喜首唱粵語歌〈成長的錯〉，作聖誕禮物獻給歌迷。（相信音樂提供）

告五人昨晚一口氣唱了《你要不要吃哈密瓜》、《醜人多作怪》、《wewe》、《愛人錯過》開場，然後再跟觀眾打招呼：「大家好，我們是告五人！你們終於見面了，終於來到香港開演唱會！」第一首歌，歌迷已經跟著大合唱，到《愛人錯過》時，犬青帶動大家：「都站起來一起唱！」全場馬上站立開心跟著他們又跳又唱，氣氛熱烈。

新一代天團告五人壓軸首登香港最大室內場館亞洲國際博覽館。（相信音樂提供）

到第二部份，他們唱出《帶我去找夜生活》、《我想要佔據你》、《法蘭西多士》等等可曲時，告五人移到舞台最前方，犬青及雲安，更是high到走落台跟觀眾近距離接觸，犬青爬上鐵欄上面唱，雲安就去跟大家打招呼及握手，全場high 到爆炸。

犬青。（相信音樂提供）

雲安。（相信音樂提供）

犬青爬上鐵欄上面唱，雲安就去跟大家打招呼及握手，全場high 到爆炸。（相信音樂提供）

犬青爬上鐵欄上面唱，雲安就去跟大家打招呼及握手，全場high 到爆炸。（相信音樂提供）

犬青爬上鐵欄上面唱，雲安就去跟大家打招呼及握手，全場high 到爆炸。（相信音樂提供）

來到香港，他們當然也為大家準備了廣東歌，第三部份，他們坐著告五人可愛的戰車出來，雲安用廣東跟國語混合跟大家說：「第一次來香港開演唱會，大家開唔開心呀？」然後犬青笑道: 「你有沒有多一點(廣東話)？」雲安就笑稱：「沒有了，再多一點就是髒話了。哈哈哈。」犬青：「學一個新的語言，要敢講，我們不止敢講喔！我們還敢唱！上次來宣傳，很多人問我們會不會唱粵語歌？」雲青：「對。我們很認真，從張國榮哥哥的《追》開始練，Eason的《陀飛輪》，梅艷芳《烈焰紅唇》....」觀眾歡呼四起，雲青再道，「《陀飛輪》太難啦，好難呀。國榮哥哥的歌，太有層次，我們唱不出味道，最後我們人生出現了一位，第一次跟我們說，我來當你們粵語老師！古巨基老師！我們合作了一首新的廣東歌《成長的錯》今天晚上唱給大家聽，你們有錄影的，都幫我傳給古Sir看，大善人的你們，記得要說我們唱得很標準，別丟老師的臉啊，哈哈。本來想邀請他來當嘉賓，可是他有工作在身沒辦法。粵語真的很美，我們迫不及待唱這首歌， 為了學及錄音，我們待在錄音室十個小時才完成， 謝謝香港，我們把這個聖誕禮物送大家！」然後用廣東話唱了一小段《成長的錯》令觀眾拍爛手掌，並深深感受到他們的誠意。

告五人與古巨基合作粵語歌〈成長的錯〉，雖古巨基當天因工作無法到場支持，仍送上精美人形氣球為告五人應援。（相信音樂提供）

來到安歌部份，告五人被觀眾一路的熱情感動，隊長哲謙跟觀眾講話時，太感動之下，差點哭了出來，雲安及犬青馬上上前安慰。最後哲謙咽哽表示：「我們會繼續努力做好音樂，你們都是我們的家人。」雲安就表示人跟人之間的相遇，非常不容易，沒想過有一天可以在香港跟大家一起找夜生活，真的很榮幸，謝謝大家，謝謝香港。