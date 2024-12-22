葉子楣宣布投資酒店業並身體力行投入　以榴槤為主題因為唔食肉？

葉子楣（Amy）近期不單止積極參與演藝活動、也和她生意上的合夥人在馬來西亞投資酒店業，他們打造的首間酒店「明星之家」已正式開張。相隔短短2個月，葉子楣宣布正籌備第2間主題酒店「榴槤酒店」，她不單止會身體力行投入相關工作，同時也會邀請新加坡著名導演梁志強擔任酒店創意總監。

葉子楣宣佈正籌備第2間主題酒店「榴槤酒店」。(公關提供)

葉子楣日前特意前赴馬來西出席「榴槤酒店」簽約儀式，葉子楣被問及是否想向商界女強人方面發展時表示：「想做商界女強人也是言之尚早的事，千禧年也有在香港和澳門投資鮑魚專門店和日式料理等餐飲業務，但後來SARS的出現而唯有忍痛結束。當然經營酒店比經營餐館複雜很多，幸好現時的一位股東：Evians Holdings總裁莊美娥Evians在這方面經驗非常豐富，我也是今年經朋友介紹才認識她，雖然認識時間不太長，但大家感到很投緣，原本她只是想邀請我做酒店的代言人，但我對只做代言人真的興趣不大，要麽什麼也不做，要麽便全情投入做投資者。」「當我把這個想法告訴Evians時，她立時同意，並即時把全盤酒店計劃給我細閱，讓我以一個用家的角度提供意見。現時我在酒店的職位是非執行董事，希望我在演藝界的人脈於酒店日後的營運能派上用場。」

葉子楣日前特意前赴馬來西出席「榴槤酒店」簽約儀式。(公關提供)

對於「明星之家」酒店開張2個月便宣佈打造第2間酒店，葉子楣說「榴槤酒店」也包含了她的想法，因為她不吃肉，來到馬來西亞除了吃她最喜歡的海鮮外，榴槤便是第二最愛了，葉子楣續說：「現在我們的發展藍圖包括了4間酒店，會圍繞在一個中心點發展，在經過玄學家推算下定名為《四大天凰》，它們各有特色主題，因它們將會座落在馬來西亞的一些具歴史價值的建築物內，我們整個團隊將如何活化這些歷史建築，以及如何保留原有文化視為首要任務。」2025 年將至，葉子楣說：「無論所有事包括這個酒店計劃也美夢成真和順順利利，我們這個團隊能擦出更多新火花，至於電影方面，希望能遇到一些能發揮內心感情戲的劇本，讓大家在螢幕上看到一個不一樣的葉子楣。」

葉子楣說「榴槤酒店」也包含了她的想法，因為她不吃肉，來到馬來西亞除了吃她最喜歡的海鮮外，榴槤便是第二最愛了。(公關提供)

葉子楣說「榴槤酒店」也包含了她的想法，因為她不吃肉，來到馬來西亞除了吃她最喜歡的海鮮外，榴槤便是第二最愛了。(公關提供)

在新加坡拍片獲取多個獎項，今次則首度擔任酒店創意總監的梁志強表示挑戰是有的：「我拍了38部電影，作為一個導演要很全能，什麼也要懂，包括音樂、攝影、鏡頭，同時要懂得美術，正如在酒店房間或公共空間放置那些和榴槤有關係的物件，播放什麼類型的背景音樂，帶動客人的投入和他們的打咭拍照宣傳，希望我的經驗能為酒店的發展出一分力。」