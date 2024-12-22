中年好聲音3｜「巨胸林峯」五燈晉級 曾與溫碧霞大膽激吻
撰文：林迅景
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《中年好聲音3》今日（22/12）再有參賽者以五燈晉級！李創偉為是集第四級出戰參賽者，接受伍耀東的PK挑戰。想不到，披着黑色皮褸的李創偉，原來底下穿着一件背心，肌肉澎湃的畫面令見慣大場面的肥媽都即時嚇一嚇！最後李創偉以郭富城的《狂野之舞》奪得五燈。
張佳添給予評語，就說：「最多尖叫聲就係你，你睇吓後面。」其後，他和周國豐均表示，雖然聲音不算很穩，但因為他一邊勁舞一邊唱，所以已經算相當好。
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講起李創偉，其實他在行內也十分有名。被喻為是「爆肌沈震軒」或「爆肌林峯」的他其實本身就是一名跳舞老師。早年他亦曾參加《亞洲電視亞洲星光大道4跳舞吧！》並獲得季軍，也參加過ViuTV節目《阿女又戀嚟》，又曾演出譚嘉儀《喜愛便一起》MV，以及在溫碧霞《只是太愛你》MV中和溫碧霞大膽激吻演出。比起其他參賽者，幕前演出十分豐富。
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早前記者會上，他就曾接受《香港01》訪問，透露曾替不少歌星排舞和伴舞，說：「有甄妮，莫文蔚，HotCha，仲有同JW拍咗MV。（即係星級排舞師？）搵餐晏。」他續說：「今年40，前半（人生）都係做dancer backup，今次我喺度諗可唔可以企中間，挑戰吓自己，所以就嚟參加。」