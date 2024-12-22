中年好聲音3｜「巨胸林峯」五燈晉級　曾與溫碧霞大膽激吻

《中年好聲音3》今日（22/12）再有參賽者以五燈晉級！李創偉為是集第四級出戰參賽者，接受伍耀東的PK挑戰。想不到，披着黑色皮褸的李創偉，原來底下穿着一件背心，肌肉澎湃的畫面令見慣大場面的肥媽都即時嚇一嚇！最後李創偉以郭富城的《狂野之舞》奪得五燈。

李創偉五燈晉級。（《中年好聲音3》截圖）

連見慣大場面的肥媽都睇到嘩一聲。（《中年好聲音3》截圖）

張佳添給予評語，就說：「最多尖叫聲就係你，你睇吓後面。」其後，他和周國豐均表示，雖然聲音不算很穩，但因為他一邊勁舞一邊唱，所以已經算相當好。

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李創偉。（廖子妤Instagram圖片）

講起李創偉，其實他在行內也十分有名。被喻為是「爆肌沈震軒」或「爆肌林峯」的他其實本身就是一名跳舞老師。早年他亦曾參加《亞洲電視亞洲星光大道4跳舞吧！》並獲得季軍，也參加過ViuTV節目《阿女又戀嚟》，又曾演出譚嘉儀《喜愛便一起》MV，以及在溫碧霞《只是太愛你》MV中和溫碧霞大膽激吻演出。比起其他參賽者，幕前演出十分豐富。

阿女又戀嚟︱Catry開跳舞學校做老闆 十年前參賽片證靚樣純天然

Cathy的其中一位對象Catry憑着帥氣外表以及八嚿腹肌成功獲得觀眾關注，連Cathy媽媽媚姨都對他讚不絕口。（IG/ @catry）

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李創偉曾在溫碧霞《只是太愛你》中和溫碧霞大膽激吻演出。（網上圖片）

李創偉參加過不少綜藝節目。（網上圖片）

早前記者會上，他就曾接受《香港01》訪問，透露曾替不少歌星排舞和伴舞，說：「有甄妮，莫文蔚，HotCha，仲有同JW拍咗MV。（即係星級排舞師？）搵餐晏。」他續說：「今年40，前半（人生）都係做dancer backup，今次我喺度諗可唔可以企中間，挑戰吓自己，所以就嚟參加。」

《中年好聲音3》137位入圍參賽者，40歲的李創偉和35歲的金翠欣被分為「顏值擔當」組別。（資料圖片）