專訪｜郭珮文爆童年慘痛經歷　不介意上圍成賣點：我真係靠呢樣嘢

現在講起「最強Body」，大家第一時間想到的一定是無綫小花郭珮文（Juliana）。現年23歲的郭珮文港姐落選後入行僅短短一年多，便憑着一副好身材成功突圍，成為全城焦點兼極速上位，率先獲公司安排入劇組和亮相綜藝節目雙線發展，就連賀歲片都有她的份，人氣和勢頭勁到擋都擋不住。而且郭珮文還非常「識玩」，她清楚自己的「流量密碼」，經常在社交平台大派福利，將其性感火辣身材展現得淋漓盡致，因此深受網民喜愛。

最近，郭珮文接受《01娛樂》訪問，分享了她的成長經歷，自爆中學時曾經是一個肥妹仔，遭到同學排斥和語言欺凌令她失去自信，後來更發現自己患上社交恐懼症，但郭珮文深明若要在娛樂圈走得更遠，就必須要克服，同時她也自知不能一直靠身材，要積極改善不足之處，直言：「再唔改可能就無咁多機會」。不過最爆的都是，原來郭珮文曾遭網民公開問價，問她：「1Q幾多（錢）？」



場地：中環迷你酒店

郭珮文最近接受《01娛樂》的訪問，分享了她的成長經歷。（葉志明攝）

抱參加暑期班心態參選港姐

郭珮文表示其實早在2019年的時候，屋企人已經叫她去參選《香港小姐》開眼界，但她當時未準備好；後來大學畢業後，郭珮文將興趣變成事業，開網店賣首飾，至有日她又再次遇到《香港小姐》，「在2023年的時候，我有位好朋友叫我一齊參加，大家當暑期班去見識，但最後她有事沒參加，只剩下我。」

小時候的郭珮文很有表演慾，每次家庭聚餐她都會被屋企人叫出來表演唱歌跳舞，無論好與壞，屋企人都會給予讚美和鼓勵，從而令她對自己建立起自信；但後來去到小學至中學時期，郭珮文因為喜歡吃東西，她稱自己當時吃東西要吃3、4個人的份量，以致體重飆升變成一個重磅學生，體重巔峰時1米5身高重50多公斤，也因此受到同學仔的排斥和語言欺凌，自信遭到嚴重打擊。

郭珮文身材出眾，一參選已經成為焦點。（資料圖片）

泳衣環節對郭珮文而言無難度。（資料圖片）

讀書時期受欺凌 一個人到英美升學

郭珮文續言：「那時候同學會笑我肥，又不跟我玩，例如如果有一個瘦瘦地又靚的同學仔和我一起，他們就會對她很好，對我就沒那麼好。但現在回想起來又沒什麼，可能小時候內心沒那麼強。」面對被欺凌加上讀書壓力大，故郭珮文讀完中二後決定出國留學，「那時在香港功課比較難，一放學就要去補習，屋企人也會對我有期望，想我在讀書方面做得更加好，再加上朋友狀況又不是很好，很大壓力，所以希望抽離一下轉換新環境。我中三是在英國讀，之後中四到大學都是在美國。」郭珮文當年沒有父母陪同，一個女仔去英美升學，除了讀書外，洗衣服、煮宵夜等家頭細務都是自己一個搞定，「我的適應能力是ok的，而且我對外面世界都很好奇，喜歡去不同地方看一下，所以都很享受這個經歷。」

郭珮文表示出國讀書後，整個人的心態都放鬆了。（IG@julianakpm）

親揭不愛夜蒲原因

問到留學期間，有沒有去夜蒲見識一下？郭珮文直言去玩過幾次後，發現自己不是很喜歡那個場合，「一來嘈，但最主要原因是我酒精過敏，不能喝酒，所以在那裡是很清醒，在那個環境太清醒的話，整件事就會變得不好玩了。」有沒有男士借機「親近」妳？郭珮文坦言無可避免，始終場內比較迫，若見人似有所行動，她便自己走開。

郭珮文原來對酒精敏感。（IG@julianakpm）

留學期間打造「最強Body」

亦是在外國讀書的期間，郭珮文開始打造「最強Body」，她說剛到英國時都沒有刻意去減肥，但因為身邊朋友日日都做好多運動，她被大家的氛圍所影響，跟著朋友一起做，在高運動量下，加上正值長高，身體開始瘦起來。

「後來去到美國之後，我才有扮靚的意識，那時15、16歲正在讀高中，開始貪靚，見到每個女生都那麼漂亮，我就開始減少我的食量，由吃4、5人份量的食物，減至正常一個人份量。然後我有加入泳隊，亦有試其他不同的運動，身材就開始慢慢出來。」

郭珮文自言15、16歲開始貪靚。（葉志明攝）

努力改善不足 不能只靠「胸」

雖然「最強Body」未能讓她在港姐中奪冠，但卻令她受到全城關注，落選不久便率先入劇組又主持綜藝節目，就連賀歲片都有份參與，勢頭跑贏同屆港姐三甲。郭珮文坦言這是她完全預料不到，覺得很幸運，多謝所有給她機會的人，「其實我之前是不夠膽給自己太大的期望，始終選美的每個女生都很漂亮，但觀眾緣和別人喜不喜歡你，這都是很難講。但到了現在，發展都非常好和幸運，是很開心。」

郭珮文入行不久便率先獲安排入劇組，拍攝重頭劇《法證先鋒VI：倖存者的救贖》。（《法證先鋒VI：倖存者的救贖》劇照）

郭珮文稱主持《福祿壽訓練學院》學到了很多。（《福祿壽訓練學院》圖片）

無論在演戲還是主持上，郭珮文都是初哥，面對各種工作接踵而來，她直言不會太大壓力，因為大家都知道她的情況，所以不會給太難的任務她去做，讓她慢慢去適應，「不過每一次的拍攝，我都發現自己更多不足的地方，然後就會為自己下次的表現擔心。其實我說話已經非常大問題，因為我平時說話很小聲，嘴巴又張得不夠大，所以別人聽起來會『一嚿嚿』，之前拍攝時都有人提醒過我。（用比較重的語氣？）是，而且我聲調很平，就算表情很誇張，出來的聲音都是平的，這個很大鑊，所以一定要去學和練。」

郭珮文有份參演賀歲片《麻雀女王追男仔》。（資料圖片）

郭珮文也知道若要走得更遠不能只靠身材，一定要進步才能保持競爭力，除了改善咬字不清這個首要問題外，還會去上堂學習演技，「我沒有特別視誰做目標，因為每個人都有自己好的地方，我不想侷限自己跟某個人一樣，我希望從每個人身上吸取少少，然後做自己。」

郭珮文自知不足之處，會積極增值自己。（葉志明攝）

I人性格直認在這娛樂圈蝕底

而要在娛樂圈生存，就一定要懂得把握機會，但這對I人性格的郭珮文來說還是要學習，她也知道再不改變的話，應該會有問題，「因聽別人說娛樂圈是適合性格外向、健談的人，但我就經常收收埋埋，好像到了片場，我一聲不吭就『鼠』了進去，打招呼後就在等待自己的工作，一來害羞，還有就是不想成為別人的負擔，所以不想打擾到別人。不過有時大家發現我有點害怕，他們反過來會安慰我，讓我放鬆。」

郭珮文承認很少會主動跟別人說話，這其中原因可能跟在讀書時期受到同學仔欺凌有關係，後來去到高中更發現患上社交恐懼症，近年已算有好轉，「當我遇到新的環境和新認識的人就會很緊張，那感覺就像站在舞台準備要演講，我是不喜歡被人注意到。（但現在大家都關注妳？）這當然是開心，但其實我是有點害怕，始終對自己不是很有自信，會擔心自己做得不好，令注意我的人失望；或者就算是我準備好了，我也會擔心自己做得不好，有很多這些奇怪的想法。」面對自信心不足的問題，郭珮文直言會努力克服，之前做《福祿壽訓練學院》主持，雖然不能說是一個及格的主持，但對她這個不足是有很多的幫助。

郭珮文笑言因為她平時的樣子比較Cool，因而經常令人誤會：「別人會覺得我很Cool，可能不能跟他們講話，但其實我是擔心會打擾到他們。」（葉志明攝）

提升說話技巧 學識笑臉迎人

還有一樣郭珮文要改的，就是說話要學得圓滑，喜歡直腸直肚的她，曾試過說錯話得罪人，「我說的時候以為沒什麼，但後來發現出來的跟我原本的意思有點不一樣，但無所謂了，我都明白標題要搶眼球。現在學會每說一句前先思考清楚，有些可能會傷害到人的說話，盡力用另一個方法講，或者不講。（豈不是做不回自己？）可以的，還有我會看看對方能否接受我的說話方式，接受不到的自然也不會成為朋友，那便講少兩句，只挑對方好的出來講。」

對於有Mean爆的網民覺得她成日好似「靈魂出竅」一樣，郭珮文直言現在已經嘗試笑多一點，回家也有練習：「但我還未找到一個笑得靚的表情，每次對著鏡子看到自己都反胃，心想還是算了吧，但有笑容的確是親切一點，大部份的人第一次見到我，都不會與我談天，之後認識我後，就對我說不與我聊天的原因，全因覺得我個樣好Cool，覺得我不想與他們聊天；但其實是我以為他們不想與我談話。」

郭珮文表示以前讀書的時候試過說話太直傷害到人，之後對方跟她說不喜歡。（葉志明攝）

不介意身材成焦點

至於入行以來，郭珮文身材的談論度都非常高，成為網民焦點，不過她就謙稱覺得自己身材只是正正常常，公司裡很多女生身材在她眼中都很好，所以每當聽到別人讚她身材好時，都有點不好意思。但妳現在被稱為「最強Body」？郭珮文繼續謙虛說：「雖然不知道是誰改，但很感謝他，我自己真的是有點心虛，因為我知自己自制能力不好，每天吃很多，所以偏健碩，但他們都繼續給我這個稱號。」

談到擁驕人上圍帶給她好處還是煩惱，郭珮文覺得是好處，因為可以讓人注意到，「在這一行有多點關注是好事。（不介意上圍經常成為賣點？）如果大家沒看悶，我不介意；但如果大家看悶了、再看到會煩，這樣我就會覺得不是太好了。」難免會有人覺得她靠身材上位，對此郭珮文不介意，並大方說：「我見到通常都是以這個（身材）標題會有機會上到新聞，所以：『我諗我真係靠呢樣嘢！』但如果『老屈』我其他事情就不行。」

郭珮文覺得自己身材可以更加好。(IG@julianakpm)

驕人身材遺傳媽媽全天然

對於有人質疑她的上圍，郭珮文直言自參選港姐以來已經有人這樣說，別人要怎樣想就怎麼想，但她是純天然，遺傳自媽咪的好身材，「我們全家人都是比較豐滿。」早前林夏薇笑言希望有保險公司客戶找她代言，幫雙腿買保險。笑問郭珮文可有考慮都為上圍買保險？她笑言：「我不會，我會幫自己整個人買保險，到時（上圍）幫我賺錢再算吧。」

郭珮文強調遺傳媽咪好身材，絕對是真材實料。（葉志明攝）

爸爸管教嚴格 最重要保護自己

作為家中獨女的郭珮文，自然是爸爸的掌上明珠，問到當初決定加入被外界形容為「大染缸」的娛樂圈時，父母有沒有很擔心？郭珮文直言沒有，父母相信她的判斷能力，也會尊重她的選擇，爸爸只是很Chill地說了句：「行了，保護好自己吧，有什麼跟我們講。」

郭珮文說從小爸爸在某些觀念上對她管教比較嚴格，例如要她做一個友善、有禮貌和正直的人，但大部分時間對她都是非常寵愛。郭珮文透露爸爸是做製造業，開廠的，媽咪則是家庭主婦，在她讀幼稚園到小學這段時間，屋企曾出現經濟困難，要大屋搬細屋，雖然如此，但父母依然很保護她，令她在生活上沒有覺得有任何改變和影響。至今日，爸爸每個月仍擔心愛女不夠用和吃不飽，給予她5位數幫補開支，「因為我對吃方面是有點要求，會按照當日心情去選擇，而且量都比較大。」不過郭珮文都希望盡快能自給自足，始終成年了，不想再給家裡負擔，另外還有一個目標就是置業。

郭珮文自細得到父母滿滿的愛。（葉志明攝）

為自己設五年限期？

郭珮文入行一年多，連續兩年的台慶都贏得現金獎，她直言從小都沒有抽獎運，就連BB獎都沒中過，所以去年首次參與台慶便贏得42萬現金大獎，非常意想不到，「我從來未試過運氣那麼好」。而那42萬獎金，郭珮文都花在請家人和朋友去吃東西和旅行，她覺得只要自己負擔到，都希望同大家一起分享，認真豪爽。

郭珮文奪台慶大獎這一刻，成為經典畫面。（電視截圖）

郭珮文連續兩年在台慶都贏得現金獎。（資料圖片）

雖然郭珮文現時「紅」運當頭，但在娛樂圈，可以一炮而紅，也可以一夜間一無所有，她坦言當然會擔心，又自爆將選港姐時所簽的5年約設為一個期限，她覺得這個時間足夠知道自己是否適合在娛樂圈，「我知道有很多藝人雖然不是很紅，但他們都因為這個夢想和愛好繼續做下去，如果我到時真的很想繼續做這行的話，說不定我會打幾份兼職去支持著。」

郭珮文笑指如果將來有天在娛樂圈真的『撈唔掂』，都有信心能找到另一條出路。（葉志明）

網上被問價

不過人紅自然多人留意，對於網民一些留言，郭珮文已經懂得過濾，笑指會選擇性看些好的，「我是很明白每個人都有自己的意見，我知道自己是怎樣就可以。我不會受這些評論影響，除非是影響到我的聲譽和工作。」而更爆的是，郭珮文自爆入行後遇過有人在社交平台評論區，公開向她問價：「一Q幾多（錢）？我笑一笑就掃過，沒理他們，難道我罵他又或者真的出一個價錢給他嗎？而且他們不是DM我，全是在評論區問。（這麼直接？）是呀！」

郭珮文自爆曾於網上被問價。（葉志明攝）

底線不露點

此外，郭珮文平時毫不吝嗇經常於社交平台分享性感照，有網民讚她已取替高海寧TVB咪神的位置，郭珮文直接表示：「吓？不好吧，很害怕！」她續言：「不過我最近都發現高海寧的衣著保守了，我覺得她這樣其實很漂亮，我之後可能都會學她向這個方向走，不一定每一次都很露，看上去舒舒服服也不錯。我自己現在都會偏向返保守少少，但如果節目效果需要（性感），我無問題。」

郭珮文稱有時大家見到她在相片裡的穿搭可能會較性感，但其實平時她出街都是穿衛衣。（IG@julianakpm）

郭珮文有興趣趁年輕拍一輯寫真集，但希望是藝術感比較重的。（葉志明攝）

郭珮文之前與肌肉男拍攝了一輯意識大膽的藝術相，她承認對藝術方面是幾有興趣，也有興趣趁年輕拍一輯寫真集，但希望是藝術感比較重的。至於拍戲方面，會否都願意為藝術犧牲作大膽演出？郭珮文直言：「正常電視尺度都可以。（電影呢？）底線是不露點。」

郭珮文早前與肌肉男拍了一輯藝術相。（小紅書）