中年好聲音3｜明星足球隊成員獲五燈　唱五月天名曲激似阿信

《中年好聲音3》今日（22/12）一集為最後的淘汰賽，除了李創偉以五燈姿態成功晉級外，「前Square成員」趙浚承也以五月天名曲《突然好想你》以五燈姿態晉級。Square組合初見於2008年，成員分別有趙浚承（Gary）、何尚謙（James）、李柏煥（Brian）、何浚尉（Rex），位位都是高大猛男，可惜的是組合於2011年解散，後來成員亦各自發展。

「前Square成員」趙浚承也以五月天名曲《突然好想你》以五燈姿態晉級。（《中年好聲音3》截圖）

「前Square成員」趙浚承也以五月天名曲《突然好想你》以五燈姿態晉級。（《中年好聲音3》截圖）

現年38歲的趙浚承 （Gary），17年前與何尚謙（James）、李柏煥（Brian）及何浚尉（Rex）以組合Square出道，至2011年宣佈解散。離開組合後，趙浚承前幾年以個人身份再出發，更為自己打造全新形象，秘密操肌轉走韓國Oppa路線，雖然高大靚仔又唱得，但始終星途平平未見太大起色。而值得一提的是，趙浚承早年曾被有「樂壇比利」之稱的校長譚詠麟，親自點名提攜並合唱。

把聲同五月天阿信幾似。（《中年好聲音3》截圖）

把聲同五月天阿信幾似。（《中年好聲音3》截圖）

趙浚承16年前與何尚謙（James）、李柏煥（Brian）及何浚尉（Rex）以組合Square出道。

趙浚承前幾年以個人身份再出發再戰樂壇，但發展一般。（微博圖片）

趙浚承之前曾任譚詠麟《銀河歲月40載》演唱會的常任嘉賓，近年也跟隨對方在內地發展，只要見到校長的地方就會見到他的身影，可見他深得校長喜愛。同時，趙浚承也是香港明星足球隊成員之一，經常隨隊在國內友賽，日前球隊在湖州踢比賽，他當然也常伴校長左右。

趙浚承與譚詠麟關係要好，更曾被對方親自點名提攜並合唱。（微博圖片）