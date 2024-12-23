無用的謊言｜姜濤至今仍不習慣路人目光　難忘出門引發動物大遷徙

姜濤的「謊言」，是小時候著校服扮返學，但其實去遊樂園玩。（梁碧玲攝）

由大熱韓劇改編的《無用的謊言》，講述擁有識破謊言能力的女子，協助隱姓埋名的天才作曲家洗脫嫌疑，一同揭開謀殺案真相，並在不知不覺間發展出超凡情誼的故事。姜濤認為自己男主角文祖和自己最相似的地方是外出時戴帽戴口罩兼all black，甚至出動私服拍攝。「雖然躲避人群原因唔一樣，但核心都係唔想畀人認出。」

Stanley 認為「多一事 不如少一事」是情侶間的一門學問。（梁碧玲攝）

姜濤坦言至今仍然有些不習慣路人的目光，唯獨打籃球最放鬆，因為波友只會視他為波友。剛出道時，姜濤試過戴假髮、背心、拖鞋外出，扮到阿叔咁款，無非想知道會否被認出。「其實九成無人識，有一個望到我對眼，尷尬⋯⋯自此我再無咁著。假髮無keep，而家街都唔係好出。」要數到在街上被圍困最經典一次，姜濤首推數年前仍住銅鑼灣時， 生日前夕出門準備去排舞，但一落樓即被包圍，感覺有如動物大遷徙。「我唯有衝過去，結果佢哋全部追住，好在架的士到咗。而家網上仲搵得返嗰條片。」

大表濤唯一最貼身的場口，是姜濤整個人飛撲到對方身上，姜濤笑言因為收工前一場，所以用盡力壓大表哥。（梁碧玲攝）

Stanley以「慘劇人物」形容自己的角色李文康，原因是與文祖和愛上了Yoyo（葛綽瑤）飾演的陸芊雨；與姜濤的關係，甚至是對立；現實中，二人十分肯定不會喜歡同類型的女生。姜濤一直以「長頭髮、可愛」為擇偶條件，但如今他又有點不確定。談及接受謊言的程度，Stanley認為「盡量唔好畀我知，如果知道會去了解咩事，但唔會太執著。」他自爆小時候趁媽媽上班，偷出門落機街玩，結果忘記帶鎖匙，情急下，整個門鎖踢爛了，為怕被發現，強行將門鎖塞回原位，媽媽下班回家時，以為自己整壞⋯⋯

服裝： I.T（姜濤）、Burberry（邱士縉）

造型：PIPA Creative

化妝：Giann Cheung @Annie G. Chan Makeup Centre、Mayling Suen @Annie G. Chan Makeup Centre

髮型：Man Chan @CHIC Private I salon