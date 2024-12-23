劉嘉玲31年前人民法院上庭照流出　眼神堅定成港星提告第一人

12月8日剛踏入59歲生日的劉嘉玲，近日忙於與黃子華主演一連58場的舞台劇《香港式離婚》，入行數十年來風采依舊明艷照人。近日一輯31年前照片曝光，驚見劉嘉玲現身上海市中級人民法院。



12月8日是劉嘉玲59歲生日，上載與老公梁朝偉合照。（IG：@carinalau1208）

劉嘉玲忙於與黃子華主演一連58場的舞台劇《香港式離婚》。（IG：@carinalau1208）

劉嘉玲忙於與黃子華主演一連58場的舞台劇《香港式離婚》。（IG：@carinalau1208）

有內地網民近日到中國法院博物館參觀，在小紅書分享照片，當中驚見31年前，即1993年2月劉嘉玲為官司於上海上庭的照片。身穿深色格紋上衣的劉嘉玲當年28歲，一頭長曲髮眉清目秀，坐在原告欄眼神堅定。照片下方寫上「1993年2月9日，原上海市中級人民法院公開審理劉嘉玲訴雅麗絲實業公司、上海市第一百貨公司和上海華聯商廈侵犯肖像權案」。

有內地網民近日到中國法院博物館參觀，在小紅書分享照片，當中驚見31年前，即1993年2月劉嘉玲為官司於上海上庭的照片。（小紅書圖片）

有內地網民近日到中國法院博物館參觀，在小紅書分享照片，當中驚見31年前，即1993年2月劉嘉玲為官司於上海上庭的照片。（小紅書圖片）

有內地網民近日到中國法院博物館參觀，在小紅書分享照片，當中驚見31年前，即1993年2月劉嘉玲為官司於上海上庭的照片。（小紅書圖片）

有內地網民近日到中國法院博物館參觀，在小紅書分享照片，當中驚見31年前，即1993年2月劉嘉玲為官司於上海上庭的照片。（小紅書圖片）

據當時內地報導，1992年劉嘉玲發現上海南京東路的第一百貨與華聯商廈的店外廣告、經銷櫃位的「雅麗絲」化妝品包裝與說明書上，未經同意下印有她的肖像。劉嘉玲以原告人身份提告指被侵犯肖像權，請求賠償100萬元精神損失費，此為中國內地首宗香港人肖像權糾紛案，亦是第一次有人在中國內地將大型銷售商作為侵犯肖像權的共同被告。最終劉嘉玲撤銷對第一百貨與華聯商廈的起訴，獲得10萬元賠償的劉嘉玲，將賠償金捐給希望工程。

1993年2月劉嘉玲為官司於上海上庭的照片。（小紅書圖片）

1993年2月劉嘉玲為官司於上海上庭的照片。（小紅書圖片）