李日朗被分手1年舊愛喜獲求婚　未來老公大有來頭仲係集團董事

藝人李日朗（前名：李逸朗）去年底慘遭拍拖6年細13歲的模特兒女友黃靜藍狠撇，當時女方單方面宣布分手，當時對於突如其來的被分手，李日朗亦不知「死因」。原來黃靜藍分手不久便搭上新歡，日前（21日）更火速宣布喜訊，獲男友求婚。

黃靜藍前晚在IG分享獲男友單膝跪地求婚的照片，並興奮留言寫道：「I said Yessssssssssss!!!!!!!!!! 話說我哋已經籌備緊婚禮一段時間，不過因為大家都忙，加上心儀嘅婚禮地點需要時間等候，喺大家忙到癲嘅情況下，仍然花盡心思去佈置畀一個難忘嘅回憶我，真心好驚喜、好感動！自問唔係一個眼淺嘅人，但係佢同我求婚嗰吓，我嘅眼淚就忍唔住流落嚟，原來真係會感動到喊㗎」。

黃靜藍前晚在IG分享獲男友單膝跪地求婚的照片。（IG圖片）

拍拖1年就成為準人妻。（IG圖片）

黃靜藍未來老公Wilson原來係集團董事。（IG圖片）

自從與李日朗分手後，黃靜藍生活越見富貴，更不時外遊和大曬男友名車。據知，黃靜藍未來老公名叫Wilson，2015年於英國倫敦國王學院完成法學學士學位之後，就成立第一間印刷公司，之後再陸續創立三間公司，現時是餐飲集團執行董事，坐擁飲食王國。不少圈中人亦有Follow他的IG，譬如港姐梁凱晴、鄺美璇、陳熙蕊等等，陳詩欣的富貴老公陳爾正（Joshua）以及盛勁為等等。